「僕らは10年後も当然SEVENTEEN。なぜ心配するの？」ミンギュがファッション誌で語ったセブチ愛【PHOTO】

ボーイズグループSEVENTEENのメンバー、ミンギュがファッション誌で“SEVENTEEN愛”を語った。

【写真】「勘弁して」ミンギュの“彼氏風ショット”

ファッション誌『Esquire Korea』は11月19日、ミンギュがアンバサダーを務めるラグジュアリーブランド「DIOR」とともにした撮影カットを公開した。

公開された写真のなかで、ミンギュはDIORの2025年夏メンズコレクションを初披露。ステージ上で見せる情熱的な姿と異なり、どこか物憂げな雰囲気の感じられる姿で見る者の目を引いていた。

(写真=『Esquire Korea』)

撮影とともに行われたインタビューで、ミンギュは「撮影中にたくさん想像します。”こういう服装でビシッと立ったら、騎士のような感じだろうな”とイメージを思い浮かべるんです。椅子に座りながら気だるい感じを出そうと思ったら、パリの古い建物の中でカーテンがひらひらと揺れるイメージを考えました」とし、モデルとして完璧な考え方を披露した。

併せて、“SEVENTEEN愛”も余すことなく表現した。来年でデビュー10周年を迎えるSEVENTEENについて、「(メンバーたちに)“10年後も当然僕たちはSEVENTEENなのに、なぜ1〜2年後を心配するの?”と話したりしている」というミンギュは、「SEVENTEENを守ることが僕の大きな目標」と伝えていた。

(写真=『Esquire Korea』)

なお、ミンギュが所属するSEVENTEENは来る11月27日、日本4thシングル『消費期限』を発売し、29日からは「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN」として日本ドームツアーに突入する。

SEVENTEENは11月29〜30日に愛知県のバンテリンドームナゴヤ、12月4〜5日に東京ドーム、12日と14〜15日に京セラドーム大阪、19日と21〜22日にみずほPayPayドーム福岡で公演を行う予定だ。

◇ミンギュ プロフィール

1997年4月6日生まれ。本名キム・ミンギュ。中学2年生の下校中にスカウトされ、オーディションを経て2011年にPledisエンターテインメントの練習生となった。その後、2015年にSEVENTEENのメンバーとしてデビュー。グループではサブラッパーを担当している。185cmを超える高身長と甘いマスクでかなり目立つビジュアルをしており、事務所が彼に目を付けた理由も「自社にもそろそろハンサムな練習生が必要だ」という理由から。