１９日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６９．３９ドル（＋０．２３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６３１．０ドル（＋１６．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１２０．８セント（＋４．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４９．７５セント（＋２．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２７．２５セント（－２．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９９８．５０セント（－１１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２８５．１０（＋１．０９）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６９．３９ドル（＋０．２３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６３１．０ドル（＋１６．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１２０．８セント（＋４．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４９．７５セント（＋２．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２７．２５セント（－２．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９９８．５０セント（－１１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２８５．１０（＋１．０９）
出所：MINKABU PRESS