本日の予定【発言・イベント】
16:15 訪日外客数（10月）
18:00 ECB半期に1度の金融安定報告
18:30 エスクリバ・スペイン中銀総裁、経済会議出席
19:00 ECBユーロ圏妥結賃金（第3四半期）
22:00 ラガルドECB総裁、ECB会議「金融安定とマクロプルーデンス政策」開会挨拶
21日0:00 バーFRB副議長、米下院金融サービス委員会出席（質疑応答あり）
0:30 米週間原油在庫統計
1:00 ラムスデン英中銀副総裁、金融政策について講演
クックFRB理事、経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）
2:15 ボウマンFRB理事、イベント講演（質疑応答あり）
3:00 デギンドスECB副総裁、ECB会議「金融安定とマクロプルーデンス政策」講演
米20年債入札（160億ドル）
3:30 ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁、イベント「ユーロ圏のソフトランディング達成におけるECBの役割」講演
4:00 マクルーフ・アイルランド中銀総裁、アイルランド金融サービス協会主催夕食会出席
6:00 コリンズ・ボストン連銀総裁、金融政策および連邦準備制度理事会について講演（質疑応答あり）
6:20 エヌビディア決算
※予定は変更することがあります
18:00 ECB半期に1度の金融安定報告
18:30 エスクリバ・スペイン中銀総裁、経済会議出席
19:00 ECBユーロ圏妥結賃金（第3四半期）
22:00 ラガルドECB総裁、ECB会議「金融安定とマクロプルーデンス政策」開会挨拶
21日0:00 バーFRB副議長、米下院金融サービス委員会出席（質疑応答あり）
0:30 米週間原油在庫統計
1:00 ラムスデン英中銀副総裁、金融政策について講演
クックFRB理事、経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）
2:15 ボウマンFRB理事、イベント講演（質疑応答あり）
3:00 デギンドスECB副総裁、ECB会議「金融安定とマクロプルーデンス政策」講演
米20年債入札（160億ドル）
3:30 ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁、イベント「ユーロ圏のソフトランディング達成におけるECBの役割」講演
4:00 マクルーフ・アイルランド中銀総裁、アイルランド金融サービス協会主催夕食会出席
6:00 コリンズ・ボストン連銀総裁、金融政策および連邦準備制度理事会について講演（質疑応答あり）
6:20 エヌビディア決算
※予定は変更することがあります