Every Little Thingが、冬にぴったりの楽曲を集めたアルバム『Every Little Thing WINTER SELECTION』を11月20日に配信限定でリリースする。このアルバムには、大切な人への愛と絆のもろさ、そしてその中にある温かな想いが描かれた「fragile」や、恋に対する純粋でまっすぐな想いが込められた歌詞と、柔らかで優しい歌声が印象的な「恋をしている」など、心に寄り添うメロディと歌詞が聴く人を温かな気持ちにさせてくれる名曲の数々が収録される。

『Every Little Thing WINTER SELECTION』

2024年11月20日配信リリース



【配信URL (ダウンロード & サブスク)】

https://avex.lnk.to/ELT_WINTER_SELECTION



【収録曲】

01. 愛の謳 (2002/12/18) アニメ映画『犬夜叉 鏡の中の夢幻城』挿入歌

02. UNSPEAKABLE (2002/12/18) TBS系『恋愛Master 7メモリーズ』テーマソング

03. Over and Over (1999/1/27) 日本テレビ系『ボーダー 犯罪心理捜査ファイル』エンディング・テーマ

04. good night (2004/12/15) ナムコ『テイルズ オブ リバース』主題歌

05. 恋文 (2004/12/15) ノーベル製菓『はちみつきんかんのど飴』CMソング

06. 恋をしている (2007/10/31) サッポロビール『冬物語』CMソング

07. nostalgia (2002/12/18) フジテレビ系『お義母さんといっしょ』主題歌

08. 冬がはじまるよ feat. 槇原敬之 (2007/10/31)

09. fragile (2001/1/1) フジテレビ系『あいのり』主題歌

10. ブルースター (2016/6/15) ネスレ『キットカット ショコラトリー プレミアムシアター』タイアップ曲

11. Landscape (2011/12/7) トヨタ自動車『アイシス』CMソング

12. さよなら (2015/9/23)

13. STAR (2011/2/23)

14. しあわせの風景 (2003/11/12) キリンビール『氷結アップルヌーヴォー』CMソング

◆Every Little Thing オフィシャルサイト