MLBは11月15日(日本時間11月16日)、公式Xアカウントを更新。今季、サイ・ヤング賞とのダブル受賞に期待がかかるナ・リーグ新人王の“怪物ルーキー”ポール・スキーンズ(ピッツバーグ・パイレーツ)が、シカゴ・カブス今永昇太との“知られざる交流”について語る動画を公開し、ファンを喜ばせている。

【映像】今永、ストレートに“異変”

同カウントは、「This is wild ...Shota Imanaga asked Paul Skenes to show him his fastball grip.Imanaga no-hit the Pirates his next outing against them」と紹介しつつ、ネバダ州ラスベガスで行われた「オールMLBアワード」の後でスキーンズがインタビューに答えている姿を収めた動画を公開。その動画でスキーンズは、今永から速球の握りについてレクチャーを求められ、その場で教えたところ、その後、9月4日(日本時間9月5日)に行われたカブス戦で、パイレーツは今永に“7回無安打零封”と完全に封じ込まれたことを明かすことに。その上でスキーンズは、「私の教えた握りを今永が実際に使ったかは定かではないが」としつつも、“敵に塩を送る”形となった行為に「ちょっと後悔したよ」と、冗談めかした調子で語ることとなった。

こうした同カウントの投稿に、日米のファンも注目。ネット上の野球ファンからは「今永先生マジかよw」「スゴい話だな」「スキーンズのストレートを投げる今永先生」「進化してたのか」「ストレート通用してたのスゲえ」「MLBで成功した理由」「オールスターでもブルペンのスキーンズ見てたよな」「ちょっと後悔してて草w」「年下に素直に教えを請えるのスゴい」「怪物 vs哲学者」「バウアーと会話できたのもデカいよな」「いつからそんな関係になってん?w」といった様々な反響が巻き起こっている。(ABEMA『SPORTSチャンネル』)