¡Ú¶å½£¾ì½ê¡ÛÂç´Ø¡¦¶×ºù¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¿·ÆþËë¡Ö¤¤¤¤Ê¤êÌµ´ÑµÒ¤À¤·¡¢³°½Ð¤Ï¹ñµ»´Û¤À¤±¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê£±£°ÆüÌÜ¡Ê£±£¹Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¢Âç´Ø¶×ºù¡Êº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤¬ËëÆâæÆ±î¡ÊÄÉ¼êÉ÷¡Ë¤ò°ú¤Íî¤È¤·¤Ç²¼¤·¤Æ£¹¾¡ÌÜ¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤Î¥È¥Ã¥×¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¤³¤ÎÆü¡¢£²£·ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢Ä«·Î¸Å¸å¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÇ¯Îð¤â´¶¤¸¤ë¤±¤É¡¢¸µµ¤¤Ê¤Þ¤ÞÁêËÐ¤ò¼è¤êÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¶å½£¾ì½ê¤Ï£²£°£±£µÇ¯¤ÎÁ°ÁêËÐ¤Ç½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤ó¤À¸¶ÅÀ¡£¤½¤ì¤«¤éÅö»þ£²£²ºÐ¤À¤Ã¤¿£²£°Ç¯½Õ¾ì½ê¤Ç¿·ÆþËë¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤¬Î®¹Ô¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢Ìµ´ÑµÒ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤«¤é°ìÅÙ¤Ï½½Î¾¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£²£°Ç¯¶å½£¾ì½ê¤ÇºÆÆþËë¤·¡¢½çÄ´¤ËÈÖÉÕ¤ò¾å¤²¤Æ£²£´Ç¯½é¾ì½ê¸å¤ËÂç´Ø¾º¿Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ÃÂÀ¸Æü¤òµ¡¤Ë²þ¤á¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò²ó¸Ü¤·¤¿Âç´Ø¤Ï¡ÖÌó£´Ç¯´Ö¥³¥í¥Ê¡Ê²Ò¡Ë¤¬Ä¹¤¹¤®¤¿¡£¿·ÆþËë¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÌµ´ÑµÒ¤À¤·¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤À¤±Éô²°¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¹ñµ»´Û¤Ë¤·¤«³°½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê³°½Ð¤Ï¡Ë¼Ö¤ò¾è¤ê¹ß¤ê¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¡¢³°¤ÎÉ÷¤Ï·Î¸Å¸å¤ËÃó¼Ö¾ì¤Ç´¶¤¸¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸·¤·¤¤»þ´ü¤ò·Ð¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î¶å½£¾ì½ê¤Ï¡¢à¼ãµ®¥Ö¡¼¥àá¤ËÍ¯¤¤¤¿£±£¹£¹£¶Ç¯°ÊÍè¡¢£²£¸Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁ´£±£µÆü´Ö¤ÇËþ°÷»¥»ß¤á¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¤³¤ÎÆü¤â´ÇÈÄÎÏ»Î¤Ç¤¢¤ë¶×ºù¤¬ÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢´ÑµÒÀÊ¤«¤é¤Ò¤ÈºÝÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬Èô¤ó¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î´üÂÔ¤òÇØ¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï£±£±ÆüÌÜ¤Î¾®·ë¼ã¸µ½Õ¡Ê¹Ó¼®¡Ë¤È¤Î°ìÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Öµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤é¤µ¤º¤Ë¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£