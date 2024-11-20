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Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö"Shohei Ohtani is the long drive champion of Major League Baseball."Tom Verducci dives in on how the ¡Ê¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤Î³¨Ê¸»ú¡Ë makes hitting a look like¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Ä¤Ä¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ï¡ØSports Illustrated¡Ù¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥È¥à¡¦¥Ù¥ë¥É¥¥¥Ã¥Á»á¤¬¹Í»¡¤·¤¿¡£
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