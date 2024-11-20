20日午前3時36分ごろ、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、東京都、神奈川県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は駿河湾南方沖で、震源の深さはおよそ250km、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、宮城県の岩沼市、福島県の田村市、玉川村、楢葉町、大熊町、双葉町、それに浪江町、茨城県の水戸市、日立市、笠間市、茨城古河市、それに桜川市、栃木県の宇都宮市、鹿沼市、下野市、益子町、壬生町、それに高根沢町、千葉県の千葉花見川区、市川市、浦安市、それに木更津市、東京都の東京千代田区、東京世田谷区、東京渋谷区、東京北区、東京練馬区、それに町田市、神奈川県の横浜神奈川区、川崎宮前区、藤沢市、それに厚木市です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□宮城県

岩沼市



□福島県

田村市 玉川村 楢葉町

大熊町 双葉町 浪江町



□茨城県

水戸市 日立市 笠間市

茨城古河市 桜川市



□栃木県

宇都宮市 鹿沼市 下野市

益子町 壬生町 高根沢町



□千葉県

千葉花見川区 市川市 浦安市

木更津市



□東京都

東京千代田区 東京世田谷区 東京渋谷区

東京北区 東京練馬区 町田市



□神奈川県

横浜神奈川区 川崎宮前区 藤沢市

厚木市

■震度1

□宮城県

大河原町 亘理町 石巻市

松島町



□福島県

福島市 郡山市 白河市

須賀川市 二本松市 福島伊達市

本宮市 川俣町 鏡石町

天栄村 西郷村 泉崎村

棚倉町 矢祭町 石川町

平田村 浅川町 古殿町

小野町 いわき市 相馬市

南相馬市 福島広野町 富岡町

川内村 葛尾村 新地町

飯舘村



□茨城県

常陸太田市 高萩市 北茨城市

ひたちなか市 常陸大宮市 那珂市

小美玉市 茨城町 大洗町

城里町 東海村 大子町

土浦市 石岡市 結城市

龍ケ崎市 下妻市 常総市

取手市 つくば市 茨城鹿嶋市

守谷市 筑西市 坂東市

稲敷市 かすみがうら市 鉾田市

つくばみらい市 美浦村 利根町



□栃木県

足利市 栃木市 佐野市

小山市 真岡市 上三川町

茂木町 市貝町 芳賀町

野木町 栃木那珂川町 日光市

大田原市 那須町



□千葉県

千葉中央区 千葉稲毛区 千葉若葉区

千葉緑区 千葉美浜区 船橋市

野田市 成田市 千葉佐倉市

習志野市 柏市 八千代市

鎌ケ谷市 四街道市 白井市

館山市 勝浦市 鴨川市

君津市 富津市 東金市

山武市 多古町 長南町



□東京都

東京中央区 東京港区 東京新宿区

東京文京区 東京台東区 東京墨田区

東京江東区 東京品川区 東京目黒区

東京大田区 東京中野区 東京杉並区

東京豊島区 東京荒川区 東京板橋区

東京足立区 東京葛飾区 東京江戸川区

東京府中市 調布市 小平市

日野市 国分寺市 西東京市



□神奈川県

横浜鶴見区 横浜西区 横浜中区

横浜南区 横浜保土ケ谷区 横浜磯子区

横浜金沢区 横浜港北区 横浜戸塚区

横浜港南区 横浜旭区 横浜緑区

横浜瀬谷区 横浜栄区 川崎川崎区

川崎中原区 横須賀市 茅ヶ崎市

三浦市 秦野市 湯河原町



□群馬県

沼田市 前橋市 桐生市

渋川市 安中市 板倉町

千代田町 大泉町 邑楽町



□埼玉県

熊谷市 行田市 加須市

東松山市 鴻巣市 久喜市

滑川町 吉見町 さいたま北区

さいたま大宮区 さいたま見沼区 さいたま浦和区

さいたま南区 さいたま緑区 川口市

春日部市 狭山市 上尾市

草加市 越谷市 朝霞市

志木市 和光市 新座市

桶川市 八潮市 富士見市

三郷市 幸手市 吉川市

白岡市 伊奈町 埼玉三芳町

川島町 宮代町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。