ÊÆ°ÜÀÒÀìÌç¥µ¥¤¥È¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤¬¿ûÌîÃÒÇ·³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡ÖÍýÍ³¡×¤òÀâÌÀ¡¡ÀèÈ¯ÉÔÂ¤È¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î°Õ¸þ¤Ë¹çÃ×
¡¡ÊÆ°ÜÀÒ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢µð¿Í¤«¤é³¤³°FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤¬³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡¡Æ±»þ¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ê¤Î¤«¡×¤ò¾ÜºÙ¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¥¨·³¤¬ÀèÈ¯Åê¼ê¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÅÀ¤Ç¡¢¿ûÌî¤ÏÆÃ¤Ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¿ûÌî¤Ï¸½ºß35ºÐ¡£¥¨·³¤Î¥¢¡¼¥È¡¦¥â¥ì¥Î¡¦¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¸Î¾ã¤Î¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤Åê¼ê¤È¤ÎÄ¹´ü¤ÎÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ç¡¢2011Ç¯¤ÎC¡¦J¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤Î5Ç¯·ÀÌó¤òºÇ¸å¤Ë¡¢°Ê¹ß¤ÏÅê¼ê¤È3Ç¯°Ê¾å¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¿ûÌî¤ÎÇ¯Îð¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡Ö´û¤Ë35ºÐ¤ÇÄ¹´ü·ÀÌó¤ò·ë¤Ö²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡×¤È¤·¡¢¥â¥ì¥Î¡¦¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î°Õ¸þ¤È¹çÃ×¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï¿ûÌî¤Ë1Ç¯¤Þ¤¿¤Ï2Ç¯·ÀÌó¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ë½½Ê¬¤ÊµëÍ¿ÏÈ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç6Ç¯´Ö¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¸½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬½êÂ°¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ë¤â¤Ê¤¸¤ß¤Î¿¼¤¤¥Á¡¼¥à¡£º£µ¨¤ÏµåÃÄ¥ï¡¼¥¹¥ÈµÏ¿¤Î¤Î99ÇÔ¤òµÊ¤·¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Øº£¥ª¥Õ¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ÊÊä¶¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¡ÖÌÜ¶Ì¡×¤¬¿ûÌî¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£