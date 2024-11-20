¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç¶¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹£Ã£Ã¡ÛÃæÀî¤ê¤Ê¡¡½éÆü£µÃå¤â½®Â¤Ë¤Ï¹¥´¶¿¨¡Ö¿¤Ó¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Î£Ç¶¡ÖÂè£±£±²ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¤¬£±£¹Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤ê¤Ê¡Ê£³£±¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï½éÆü£±£Ò¡¢£µ¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤òÁÀ¤¦¤â£µÃå¡£¤¿¤À¡¢½®Â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¹¥´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¿¤Ó¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤ËÅ¸¼¨¥¿¥¤¥à¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Ãæ¥È¥Ã¥×¡£¥¹¥ê¥Ã¥È¤«¤é¤â¿¤ÓÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥Ô¥Ã¥ÈÎôÀª¤Ç£´¹æÄú¤Ê¤¬¤é£µ¥³¡¼¥¹È¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ú¥é¤Ç¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤òÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È²ÝÂê¤ò½¤Àµ¤·¤Æ´¬¤ÊÖ¤·¤ò´ü¤¹¡£