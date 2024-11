BTSのリーダーでもあり、アーティスト活動のみならず、作詞・音楽プロデュースなど多才な活躍をみせるRMの初ドキュメンタリー映画『RM: Right People, Wrong Place』が、来年(2025年)1月3日より劇場公開される。これに先駆け、映画本編では使用されていない、インタビュー映像が公開。RMは今回の映画が持つ意味合いや撮影中に感じていたことについて言及しており、「正直なRM、キム・ナムジュン」という本作のコンセプトが伝わってくる映像となっている。

同映画は、今年5月に発売されたRM2枚目のソロアルバム『Right Place, Wrong Person』の制作過程に8ヶ月間密着してつくり上げたドキュメンタリー。監督は、J-HOPEのソロアルバム『Jack In The Box』の「Arson」「MORE」のミュージックビデオの制作に参加したイ・ソクジュンが務めた。アルバム完成までの制作の様子や、RMへのインタビューなどで構成されており、ステージ上で圧倒的な存在感と煌めきを見せる世界的トップスター“RM”が、ひとりの人間“キム・ナムジュン”とのはざまで絶えず悩み、自らを探求する姿を描き出す。今週22日より、ムビチケ前売券の発売がスタート。9月に発表された本作のティーザービジュアルを使用したカード型前売券「ムビチケカード」は、映画館、通販(チケットぴあ通販・ムービーウォーカーストア)で発売。特典として、ポストカード2枚セットが付いてくる。デザインは、アルバム制作の際に日本で撮影された「Smile、RM!in Japan Ver」と、2nd ソロアルバム『Right Place, Wrong Person』の写真撮影に参加したフォトグラファーの1人であるウィン・シャが撮影した「Photo By Wing Shya Ver」の2種類あり、ランダムで配布。「ムビチケオンライン券」は、購入時特典としてメインビジュアルポスターを使用したオリジナルスマホ壁紙を配布。詳細は公式ホームページ参照。