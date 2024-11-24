¡ÖÆÈ¿È¤Ë¤Ï¤³¤Î¶ì¤·¤ß¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤½¤¦¸À¤ï¤ì»×¤ï¤º¡Ä¡Ú¤Ö¤ê¤Ã»ÒÉÔÎÑÆ±´ü¤Î»Òºî¤ê·×²è Vol.8¡Û
¥µ¥Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢²ÃÆ£Æî¤È¤¤¤¦²Ä°¦¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¯¤Æ°Ëâ¤Î¤è¤¦¤ÊÆ±´ü¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
Æî¤µ¤ó¤¬ÉÔÎÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤Ç¥µ¥Ê¤µ¤ó¤¿¤À°ì¿Í¡£
Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æî¤µ¤ó¤ÏÉÔÎÑÁê¼ê¤Î»Ò¤É¤â¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡©
¤Ö¤ê¤Ã»ÒÉÔÎÑÆ±´ü¤Î»Òºî¤ê·×²è 8ÏÃ
ÉÔÎÑÁê¼ê¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢»Ò¤Å¤¯¤ê·×²è¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤Æî¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¥¤¥é¥¤¥é¤òÉ×¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¥¤¥é¥¤¥é¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤Æî¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ª¼ò¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÍâÆü¡¢¥ªー¥×¥óºî¶È¤ËÆî¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¥µ¥Ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤ÈÆî¤µ¤ó¤¬½Ð¶Ð¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ä¡Ä¡©
¤Ê¤ó¤È¡¢Æî¤µ¤ó¤Ï¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç½Ð¶Ð¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£
¥µ¥Ê¤µ¤ó¤¬¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¿Ò¤Í¤ë¤ÈÆî¤µ¤ó¤Ïµã¤½Ð¤·¤Æ¡¢¡ÖÆÈ¿È¤Î¥µ¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¤³¤Î¶ì¤·¤ß¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
»×¤ï¤º¥µ¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼þ¤ê¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤²¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼êÃÙ¤ì¤Ç¤¹¡£¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤½¤ó¤Ê¥µ¥Ê¤µ¤ó¤ÈÆî¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢¥Ò¥½¥Ò¥½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤Ö¤ê¤Ã»ÒÉÔÎÑÆ±´ü¤Î»Òºî¤ê·×²è¡×¤ÏËèÆü¹¹¿·Ãæ¡ª
¡Ê¤Ý¤ó»Ò¡Ë