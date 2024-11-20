みんなで採点!! 中国を3-1で下した森保J、最も評価が高かったのは…
[11.19 W杯アジア最終予選第6節 日本 3-1 中国 廈門]
日本代表は19日、北中米W杯アジア最終予選第6節で中国代表とアウェーで対戦し、3-1で勝利を収めた。
iOS版およびAndroid版で配信中の『ゲキサカアプリ』では、ユーザーが出場選手を採点。キックオフから試合終了30分後まで受け付けられた採点の平均点が発表された。
最も評価が高かったのは、2ゴールを挙げたFW小川航基で『7.09』。MF久保建英とMF鎌田大地が『6.81』で2位タイだった。そのほか、ユーザーによる採点平均は以下の通り。
▼先発
GK 1 鈴木彩艶 6.41
DF 4 板倉滉 5.54
DF 16 町田浩樹 5.66
DF 22 瀬古歩夢 6.03
MF 6 遠藤航 6.52
MF 8 南野拓実 5.96
MF 13 中村敬斗 5.91
MF 14 伊東純也 6.66
MF 17 田中碧 5.23
MF 20 久保建英 6.81
FW 19 小川航基 7.09
▼途中出場
MF 15 鎌田大地 6.81
MF 7 三笘薫 6.06
DF 3 橋岡大樹 5.12
FW 9 古橋亨梧 5.16
FW 11 前田大然 5.81
iOS版およびAndroid版の「ゲキサカ」アプリは、以下のバナーよりインストールまたはアップデートできます。みんなで日本代表を採点しよう!
日本代表は19日、北中米W杯アジア最終予選第6節で中国代表とアウェーで対戦し、3-1で勝利を収めた。
iOS版およびAndroid版で配信中の『ゲキサカアプリ』では、ユーザーが出場選手を採点。キックオフから試合終了30分後まで受け付けられた採点の平均点が発表された。
最も評価が高かったのは、2ゴールを挙げたFW小川航基で『7.09』。MF久保建英とMF鎌田大地が『6.81』で2位タイだった。そのほか、ユーザーによる採点平均は以下の通り。
GK 1 鈴木彩艶 6.41
DF 4 板倉滉 5.54
DF 16 町田浩樹 5.66
DF 22 瀬古歩夢 6.03
MF 6 遠藤航 6.52
MF 8 南野拓実 5.96
MF 13 中村敬斗 5.91
MF 14 伊東純也 6.66
MF 17 田中碧 5.23
MF 20 久保建英 6.81
FW 19 小川航基 7.09
▼途中出場
MF 15 鎌田大地 6.81
MF 7 三笘薫 6.06
DF 3 橋岡大樹 5.12
FW 9 古橋亨梧 5.16
FW 11 前田大然 5.81
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