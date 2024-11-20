「エースコンバット7 」よりプラモデル「F-15C イーグル “ガルム2”」本日出荷開始展示用スタンドが付属
【「エースコンバット7 スカイズ・アンノウン」 F-15C イーグル “ガルム2”】
11月20日 出荷開始
価格：3,960円
【デカール（マーキング）】
(C) ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN & (C) Bandai Namco Entertainment Inc.
11月20日 出荷開始
価格：3,960円
ハセガワは、プラモデル「『エースコンバット7 スカイズ・アンノウン』 F-15C イーグル “ガルム2”」の出荷を11月20日に開始する。価格は3,960円。
本商品は、フライトシューティングゲーム「エースコンバット7 スカイズ・アンノウン」よりCGパッケージのガルム2を1/72スケールでキット化したもの。キットの機体パーツカラーはグレーで、展示用スタンドが付属する。
【デカール（マーキング）】
ウスティオ空軍 第6航空師団 第66飛行隊 ピクシー 搭乗機「ガルム2」
オマケ：マーセナリーカラー、スペシャルカラーなど
(C) ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN & (C) Bandai Namco Entertainment Inc.
※発売日は流通により前後する場合があります。