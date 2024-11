【「エースコンバット7 スカイズ・アンノウン」 F-15C イーグル “ガルム2”】11月20日 出荷開始価格:3,960円

ハセガワは、プラモデル「『エースコンバット7 スカイズ・アンノウン』 F-15C イーグル “ガルム2”」の出荷を11月20日に開始する。価格は3,960円。

本商品は、フライトシューティングゲーム「エースコンバット7 スカイズ・アンノウン」よりCGパッケージのガルム2を1/72スケールでキット化したもの。キットの機体パーツカラーはグレーで、展示用スタンドが付属する。

【デカール(マーキング)】

ウスティオ空軍 第6航空師団 第66飛行隊 ピクシー 搭乗機「ガルム2」

オマケ:マーセナリーカラー、スペシャルカラーなど

(C) ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN & (C) Bandai Namco Entertainment Inc.

※発売日は流通により前後する場合があります。