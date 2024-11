BMSG POSSEが、12月にリリースするオムニバスアルバム『TYOISM Vol.1』の第2弾コラボレーションアーティストとしてNo Romeの参加を発表した。また、SKY-HI、REIKO、No Romeと共に制作した楽曲「Tokyo Night Dreaming feat. No Rome」が、2024年11月22日(金)にデジタルリリースされることも明らかとなった。

SKY-HIが主宰するマネジメント/レーベル ”BMSG” が発足した自社レーベル「Bullmoose Records」から、HIP HOP、R&Bをルーツに持つSKY-HI、Novel Core、Aile The Shota、edhiii boi、REIKOが集結したクルー”BMSG POSSE”。フィリピン・マニラ出身のアーティストNo Romeは、全世界で絶大な人気を誇るポップ・ロック・バンド"The 1975"のマシューが、彼の音楽を耳にしたことがきっかけとなり、The 1975らが所属するイギリスのレーベル「Dirty Hit」と契約、数々の楽曲をリリースし各国から注目を集めている。今回、そんなNo Romeにとって日本人アーティストとの初のコラボレーションが実現した。日本を代表する都市”東京”のネオンを感じる都会的かつノスタルジックなビートに、誰しもが抱える”孤独”や”不安”といった感情を3人が払拭してくれるような痛快なリリックが相まったエモーショナルな楽曲となっているとのこと。No Rome<リリース情報>SKY-HI × REIKO × No Rome『Tokyo Night Dreaming feat. No Rome』2024年11月22日(金)リリースhttps://orcd.co/bmsgposse_tokyonightdreaming<ライブ情報>BMSG POSSE、初の単独公演『BMSG POSSE presents TYOISM』2024年12月11日(水)豊洲PITOPEN 18:00 / START 19:00※開場/開演時間は変更となる場合がございます。チケット料金 スタンディング:9500円(税込)BMSG HP : https://bmsg.tokyo/Bullmoose Records : https://bullmoose.tokyo/