【「乙嫁語り」15巻】11月20日 発売価格:792円

KADOKAWAは、マンガ「乙嫁語り」の15巻を11月20日に発売する。価格は792円。

本作は「エマ」で知られる森薫氏による連載作品。「マンガ大賞2014」の受賞作でもある。

今回発売される15巻は、前巻から約2年1カ月ぶりの最新刊。作中では英国人のスミスが中央アジアで出会った薄幸の乙嫁・タラスを連れ帰り、家族たちに紹介するエピソードが描かれる。

なお、森氏は2023年4月頃に体調不良による一時休載を発表し、その後10月に体調回復と連載再開について発表していた。

また、世田谷文学館では11月2日から2025年2月24日にかけて「漫画家・森薫と入江亜季 展―ペン先が描く緻密なる世界―」が開催されている。

漫画家・ #森薫 と #入江亜季 展

―ペン先が描く緻密なる世界―#Manga artists #MORIKAORU and #IRIEAKI #Exhibition -The World of Intricate Paintings Created with Pen-



🗓️2024/11/2~25/2/24 Tu-Su

⏰10:00~18:00 (Last Entry 17:30)

📍#世田谷文学館

🎟️https://t.co/Fc8tSmPnAC#森入江展 pic.twitter.com/NE1bxOLm3a