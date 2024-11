【「終末のワルキューレ」23巻】11月20日 発売価格:759円

コアミックスは、マンガ「終末のワルキューレ」の23巻を11月20日に発売する。価格は759円。

本作は人類の存続をかけて、人類史上最強13人の戦士たちが神々とのタイマン13番勝負に挑むという設定のバトルマンガ。単行本は累計1,600万部を突破しており、アニメは2期まで放送・配信されている。

23巻ではスサノヲノミコトの奥義「天魔反」を目の当たりにして、新撰組一番隊組長・沖田総司がさらなる覚醒を遂げ、剣神vs剣鬼の闘いが新たなステージへと突入する。

雑誌に発表されたオマケマンガがいくつか収録されているほか、描き下ろしイラストも掲載。描き下ろしの書店特典なども用意されている。

また、同日にはスピンオフ「終末のワルキューレ奇譚 ジャック・ザ・リッパーの事件簿」の6巻と「終末のワルキューレ禁伝 神々の黙示録」の1巻も発売される。

【「終末のワルキューレ」23巻あらすじ】

闘いの中、進化を続ける両者の剣は、ついに「頂き」へと至る───!? 両者「刀」志全開の神VS人類最終闘争第10回戦、最高潮!!!

(C) Coamix Inc. All Rights Reserved.