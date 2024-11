【月刊ヤングマガジン 2024年第12号】11月20日 発売価格:540円

講談社は、マンガ雑誌「月刊ヤングマガジン 2024年第12号」を本日11月20日に発売する。価格は540円。

今号の巻頭カラーは国内に限らず世界中で続々刊行中の「大怪獣ゲァーチマ」。巻頭封入特典として「テンカイチ 日本最強武芸者決定戦」の特製名台詞ステッカーも封入される。

【大怪獣ゲァーチマ】【テンカイチ 日本最強武芸者決定戦】

「テンカイチ」特製名台詞ステッカー

(C) 2008-2024 Kodansha Ltd. All Rights Reserved.