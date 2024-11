宇多田ヒカル、新映像作品『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』のダイジェスト映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』のトラックリスト、完全生産限定盤に収録されるMV集の楽曲リストも公開!

宇多田ヒカルが12月11日に発売するライブ映像作品『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』のダイジェスト映像が公開された。

『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』は、7月13日の福岡公演を皮切りに、9月1日の千秋楽まで約2ヵ月にわたって開催され日本国内7ヵ所に加え、初のアジア単独公演となった台北公演(2万人動員)、香港公演(2万4,000人動員)の計9か所18公演を開催。

国内外ツアー総動員数は25万8,000人を動員と過去最大級のツアーとなり、まさにデビュー25周年にふさわしい内容で繰り広げられた。

今回公開された動画では、そんな2024年の一大トピックスとなったツアーの映像が、映像作品よりひと足先にダイジェストで楽しめる。

今回の発表にあわせて映像作品『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』のトラックリストも公開。各地で披露されたセットリストに加えて、最終日のみアンコールでサプライズ披露された「STAY GOLD」も収録される。

また、完全生産限定盤に収録されるMV集『THE MUSIC VIDEO ANTHOLOGY 1998-2024』の楽曲リストも公開された。

なお、全国映画館で開催されるライブ上映イベント『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES in cinema』が11月20日の大阪会場よりスタートする。詳細はオフィシャルサイトで。

リリース情報

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』

<収録内容>

01. time will tell

02. Letters

03. Wait & See ~リスク~

04. In My Room

05. 光

06. For You

07. DISTANCE

08. traveling

09. First Love

10. Beautiful World

11. COLORS

12. ぼくはくま

13. Keep Tryin’

14. Kiss & Cry

15. 誰かの願いが叶うころ

16. BADモード

17. あなた

18. 花束を君に

19. 何色でもない花

20. One Last Kiss

21. 君に夢中

22. Electricity

23. Stay Gold

24. Automatic

『THE MUSIC VIDEO ANTHOLOGY 1998-2024』 ※完全生産限定盤のみ

<収録内容>

01. Automatic

02. Movin’ on without you

03. First Love

04. Addicted To You [UP-IN-HEAVEN MIX]

05. Wait & See ~リスク~

06. For You

07. For You (Unreleased Version)

08. タイム・リミット

09. タイム・リミット (Unreleased Version)

10. Can You Keep A Secret?

11. FINAL DISTANCE

12. traveling

13. 光

14. SAKURAドロップス

15. Deep River

16. COLORS

17. 誰かの願いが叶うころ

18. Be My Last

19. Passion

20. Keep Tryin’

21. Flavor Of Life -Ballad Version-

22. HEART STATION

23. Prisoner Of Love

24. Goodbye Happiness

25. 桜流し

26. 真夏の通り雨

27. 花束を君に

28. 二時間だけのバカンス featuring 椎名林檎

29. 忘却 featuring KOHH

30. Forevermore

31. あなた

32. 初恋

33. Time

34. One Last Kiss

35. PINK BLOOD

36. 君に夢中

37. BADモード

38. Gold ~また逢う日まで~

39. 何色でもない花

40. Somewhere Near Marseilles -マルセイユ辺り-(Sci-Fi Edit)

※M1~23、M25はフルHDリマスター版

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES Luv Live (1999)』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES BOHEMIAN SUMMER 2000』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES UNPLUGGED (2001)』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES In Budokan 2004 ヒカルの5』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES UTADA UNITED 2006』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ra『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES WILD LIFE (2010)』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES Laughter in the Dark Tour 2018』

2024.12.11 ON SALE

Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES Live Sessions from Air Studios』

