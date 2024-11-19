宇多田ヒカル、新映像作品『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』のダイジェスト映像公開
■『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』のトラックリスト、完全生産限定盤に収録されるMV集の楽曲リストも公開！
宇多田ヒカルが12月11日に発売するライブ映像作品『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』のダイジェスト映像が公開された。
『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』は、7月13日の福岡公演を皮切りに、9月1日の千秋楽まで約2ヵ月にわたって開催され日本国内7ヵ所に加え、初のアジア単独公演となった台北公演（2万人動員）、香港公演（2万4,000人動員）の計9か所18公演を開催。
国内外ツアー総動員数は25万8,000人を動員と過去最大級のツアーとなり、まさにデビュー25周年にふさわしい内容で繰り広げられた。
今回公開された動画では、そんな2024年の一大トピックスとなったツアーの映像が、映像作品よりひと足先にダイジェストで楽しめる。
今回の発表にあわせて映像作品『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』のトラックリストも公開。各地で披露されたセットリストに加えて、最終日のみアンコールでサプライズ披露された「STAY GOLD」も収録される。
また、完全生産限定盤に収録されるMV集『THE MUSIC VIDEO ANTHOLOGY 1998-2024』の楽曲リストも公開された。
なお、全国映画館で開催されるライブ上映イベント『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES in cinema』が11月20日の大阪会場よりスタートする。詳細はオフィシャルサイトで。
リリース情報
2024.12.11 ON SALE
Blu-ray『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』
＜収録内容＞
01. time will tell
02. Letters
03. Wait & See ～リスク～
04. In My Room
05. 光
06. For You
07. DISTANCE
08. traveling
09. First Love
10. Beautiful World
11. COLORS
12. ぼくはくま
13. Keep Tryin’
14. Kiss ＆ Cry
15. 誰かの願いが叶うころ
16. BADモード
17. あなた
18. 花束を君に
19. 何色でもない花
20. One Last Kiss
21. 君に夢中
22. Electricity
23. Stay Gold
24. Automatic
『THE MUSIC VIDEO ANTHOLOGY 1998-2024』 ※完全生産限定盤のみ
＜収録内容＞
01. Automatic
02. Movin’ on without you
03. First Love
04. Addicted To You [UP-IN-HEAVEN MIX]
05. Wait ＆ See ～リスク～
06. For You
07. For You (Unreleased Version）
08. タイム・リミット
09. タイム・リミット (Unreleased Version）
10. Can You Keep A Secret?
11. FINAL DISTANCE
12. traveling
13. 光
14. SAKURAドロップス
15. Deep River
16. COLORS
17. 誰かの願いが叶うころ
18. Be My Last
19. Passion
20. Keep Tryin’
21. Flavor Of Life -Ballad Version-
22. HEART STATION
23. Prisoner Of Love
24. Goodbye Happiness
25. 桜流し
26. 真夏の通り雨
27. 花束を君に
28. 二時間だけのバカンス featuring 椎名林檎
29. 忘却 featuring KOHH
30. Forevermore
31. あなた
32. 初恋
33. Time
34. One Last Kiss
35. PINK BLOOD
36. 君に夢中
37. BADモード
38. Gold ～また逢う日まで～
39. 何色でもない花
40. Somewhere Near Marseilles －マルセイユ辺り－（Sci-Fi Edit）
※M1～23、M25はフルHDリマスター版
2024.12.11 ON SALE
Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES Luv Live （1999）』
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Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES BOHEMIAN SUMMER 2000』
2024.12.11 ON SALE
Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES UNPLUGGED （2001）』
2024.12.11 ON SALE
Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES In Budokan 2004 ヒカルの5』
2024.12.11 ON SALE
Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES UTADA UNITED 2006』
2024.12.11 ON SALE
Blu-ra『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES WILD LIFE (2010)』
2024.12.11 ON SALE
Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES Laughter in the Dark Tour 2018』
2024.12.11 ON SALE
Blu-ray『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES Live Sessions from Air Studios』
『HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES in cinema』特設サイト
https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/utadahikaru/livechronicles/
宇多田ヒカル OFFICIAL SITE
https://www.utadahikaru.jp/