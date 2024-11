さまざまなクリエイターが介してデジタルクリエイティビティの未来を探求するカンファレンスイベント「MUTEK.JP」が今年も開催されます。カナダのモントリオールでスタートしたこのイベントは、東京も含め世界7都市で開催される大規模なものに成長しており、東京での開催は今回で9回目。熱い注目を集めています。

Web3、XR、空間コンピューティング、AIといった最新技術によって、クリエイティブの方向性はどう動いていくのか。そしてアートと社会の関係性はどう変質していくのかを、業界の最先端にいるクリエイターや研究者、企業人がスピーカーとなって語る希少な機会です。曖昧模糊としたシーンを切り取るという意味でも、チェックする価値は十分あるでしょう。

カンファレンスのスケジュールや登壇者の詳細などは、こちらを参照してください。

また同期間には、渋谷のSpotify O‐EASTとWOMBにおいて、電子音楽とデジタルアートを融合したさまざまなショーケースイベントも開催されます。

今年の目玉はベルリンを拠点に活動するエレクトロニックコンポーザーCaterina Barbieriによるスペシャルライブセット。また同時にベルリン在住のオランダ系イタリア人作曲家・サウンドデザイナーGrand RiverによるAVライブも行なわれます。

そのほかにもブラックメタルと電子音楽を融合させた異色ユニットVMO(Violent Magic Orchestra)、エレクトリックとアコースティックの融合で世界的に評価を得ているKara-Lis Coverdale、1990年代から世界のダンスミュージックシーンで活躍しているHiroshi Watanabeなど、多くのアーティストが出演します。

・11月22日(金) [Nocturne 1] Spotify O‐EAST

出演:Caterina Barbieri - Live with Ruben Spini / Grand River - All Above / Milian Mori & Toru Izumida / scuy(v0id)





・11月23日(土) [Nocturne 2] Spotify O‐EAST

出演:VMO a.k.a Violent Magic Orchestra / YUKO ARAKI & JACKSON kaki / Meuko! Meuko! & NONEYE - Invisible General / Aho Ssan & Sevi Iko Dømochevsky- Rhizomes AV / Albert.DATA - Slowly Fading into Data





・11月24日(日) [Nocturne 3] Spotify O‐EAST

出演:Kara-Lis Coverdale / Sapphire Slows & Myriam Bouche / Kaito aka Hiroshi Watanabe & Atsushi Kobayashi / Masayoshi Fujita / VJ:100LDK





・11月22日(金) MUTEK.JP × WOMB 1

出演:Tasha / RISA TANIGUCHI & H2KGRAPHICS / Makoto Inoue





・11月23日(土) MUTEK.JP × WOMB 2

出演:Maher Daniel / Margaret Dygas