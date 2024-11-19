W杯最終予選アウェー2連勝なるか…中国と戦う日本代表の採点受付中
[11.19 W杯アジア最終予選第6節 日本-中国 廈門]
日本代表は19日、北中米W杯アジア最終予選第6節で中国代表と対戦。iOS版およびAndroid版で配信されている『ゲキサカアプリ』では、この試合に出場している日本選手の採点を受付中だ。
採点はキックオフから試合終了30分後まで受け付けており、時間内であれば何度も変更することができる。そして、試合終了30分後には、ゲキサカ読者の採点の平均が表示される。
中国はFIFAランキング92位(日本は15位)。過去の通算対戦成績は日本の16勝8分7敗となっている。最終予選でのアウェー2連勝を懸け、森保ジャパンはどう戦うのか。あなたは日本代表メンバーをどう評価する? 日本代表のスターティングメンバーは以下の通り。
▼先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 4 板倉滉
DF 16 町田浩樹
DF 22 瀬古歩夢
MF 6 遠藤航
MF 8 南野拓実
MF 13 中村敬斗
MF 14 伊東純也
MF 17 田中碧
MF 20 久保建英
FW 19 小川航基
▼控え
GK 12 大迫敬介
GK 23 谷晃生
DF 2 菅原由勢
DF 3 橋岡大樹
MF 5 守田英正
MF 15 鎌田大地
MF 7 三笘薫
MF 10 堂安律
MF 21 旗手怜央
FW 9 古橋亨梧
FW 11 前田大然
FW 18 大橋祐紀
iOS版およびAndroid版の「ゲキサカ」アプリは、以下のバナーよりインストールまたはアップデートできます。みんなで日本代表を採点しよう!
日本代表は19日、北中米W杯アジア最終予選第6節で中国代表と対戦。iOS版およびAndroid版で配信されている『ゲキサカアプリ』では、この試合に出場している日本選手の採点を受付中だ。
採点はキックオフから試合終了30分後まで受け付けており、時間内であれば何度も変更することができる。そして、試合終了30分後には、ゲキサカ読者の採点の平均が表示される。
▼先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 4 板倉滉
DF 16 町田浩樹
DF 22 瀬古歩夢
MF 6 遠藤航
MF 8 南野拓実
MF 13 中村敬斗
MF 14 伊東純也
MF 17 田中碧
MF 20 久保建英
FW 19 小川航基
▼控え
GK 12 大迫敬介
GK 23 谷晃生
DF 2 菅原由勢
DF 3 橋岡大樹
MF 5 守田英正
MF 15 鎌田大地
MF 7 三笘薫
MF 10 堂安律
MF 21 旗手怜央
FW 9 古橋亨梧
FW 11 前田大然
FW 18 大橋祐紀
iOS版およびAndroid版の「ゲキサカ」アプリは、以下のバナーよりインストールまたはアップデートできます。みんなで日本代表を採点しよう!