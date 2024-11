ライブ情報



2024.11.19甲府KAZOO HALL<“SMALL LAKE!! 〜 FINLANDSと Bray meで回っちゃうぞツアー 〜” KAZOO HALL 23rd Anniversary!>Bray me / FINLANDS / コールスロー / Warcry / three sheep2024.11.20伊那GRAMHOUSE<“SMALL LAKE!! 〜 FINLANDSと Bray meで回っちゃうぞツアー 〜” KAZOO HALL 23rd Anniversary!>Bray me / FINLANDS / レイラ2024.11.22the five morioka<“フライングブレイミー 東北行脚編” - Bray me / EverBrighteller / FUNNY THINK 3BANDS SPLIT TOUR 2024 ->Bray me / EverBrighteller / FUNNY THINK / and more...2024.11.23仙台FLYING SON<“フライングブレイミー 東北行脚編” - Bray me / EverBrighteller / FUNNY THINK 3BANDS SPLIT TOUR 2024 ->Bray me / EverBrighteller / FUNNY THINK / Lyrical / al dente2024.11.24郡山PEAK ACTION<“フライングブレイミー 東北行脚編” - Bray me / EverBrighteller / FUNNY THINK 3BANDS SPLIT TOUR 2024 ->Bray me / EverBrighteller / FUNNY THINK / and more...2024.11.29SUPERNOVA KAWASAKI<産業能率大学 アーティスト・プロモーション2024 “2024Artist Promotion 紫苑”>Bray me / 東京、君がいない街 / きゃない2024.11.30下北沢Flowers LOFT<wagamama × Flowers LOFT presents “Flowers ja night! vol.4”>w / wagamama2024.12.07豊橋club KNOT<KNOT16周年記念!! SUPER BOUNCE!!>Bray me / ナツノコエ / AFTER SQUALL / Alstroemeria2024.12.08<Sound Stream sakura>Bray me / The Cheserasera / LAUGH / 終夜-yomosugara- / (O.A.) AoAu2025.1.10恵比寿LIQUIDROOM<Bray me pre.【Higher!】>