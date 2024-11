SOPHIAが、2024年のバンド結成30周年に続いて、2025年にデビュー30周年を迎える。2022年10月に9年ぶりの復活を遂げたSOPHIAはこの2年間のうちに着実に確実にバンドとしての技量と意識を根底から固めてきた。ある意味では復活祭を終え、現在進行系のバンドとして今を生きるために。古巣のレーベルTOY'S FACTORYと再びタッグを組み、デビュー当時のライヴハウスツアー再現、セルフカバーを含むミニアルバム『BOYS and』リリースなど、1995年デビュー当時のSOPHIAをオマージュするような活動の裏には、松岡充のどんなメッセージがあったのか。原点回帰に思えた一連のステップは、この先の未来を見据えたものであり、5人が乗り越えなくてはならない壁だったのかもしれない。

■ライブ映像作品『SOPHIA Premium Symphonic Night in 大阪城ホール』



2024年12月25日(水)発売※予約限定パッケージ締切:11月20日23時59分【期間限定予約商品(Blu-ray+2CD)】PPTF-7113〜5 \8,800(税込)https://store.toysfactory.co.jp/syousai.asp?item=PPTF-7113【Blu-ray】PPTF-7116 \7,150(税込)https://store.toysfactory.co.jp/syousai.asp?item=PPTF-7116▼収録曲01. Overture02. 青空の破片03. Eternal Flame04. ヒマワリ05. 蜘蛛と蝙蝠06. KURU KURU07. brother & sister08. Believe09. Replay10. Place〜11. one summer day12. あなたが毎日直面している 世界の憂鬱13. in the future14. 街15. 夢16. 交響曲第9番 〜 黒いブーツ-oh my friend-