韓国コスメ｢BBIA｣から日本限定オリジナルパッケージコレクションが登場♡

韓国コスメブランド「BBIA(ピアー)」から今年の4月に発売された日本限定商品である「ローティントミニコレクション」の秋冬バージョンの発売が開始いたしました。ローティントミニコレクションはローティントミニ全7色をお手軽な価格でお試しができる日本限定のセット商品です。ぜひ、この機会にチェックしてみてください。

日本限定「ローティントミニコレクション」

価格:5,390円(税込)

【Qoo10メガ割限定】ショップクーポン適用価格:2,866円(税込)



ローティントミニコレクションは、ローティントミニ全7色をお手軽な価格で試せる日本限定のセット商品です。

既存のローティントミニ 01~04番にプラスして、今回は新たにローティントミニ 08 スイート・ロー / 09 クラシック・ロー、ローグロスミニ 01 クリスタル・ローが加わりました。

パッケージも秋冬らしさをイメージした、落ち着いたデザインとなっており、クリスマスや年末年始のプレゼントにもぴったりなコスメに仕上がっています。

また、Qoo10で開催されているメガ割(11月15日(金)~11月27日(水))では、さらにお手頃な価格で購入できます。

BE BRAVE AS I AM = BBIA

BE BRAVE AS I AM = BBIA(ピアー)

「性別や年齢を問わず“自分らしさ”、“美しさ”を追求する、自分の本来の美しさを最大限に引き出すメイクアップを」というテーマで2004年に韓国で誕生。

若い世代の方にはもちろん、機能性の良さから幅広い世代に愛されています。

日本限定のコスメコレクション

今回は「BBIA(ピアー)」から展開される『ローティントミニコレクションF/W』について紹介しました。

日本限定商品である「ローティントミニコレクション」の秋冬バージョンは、クリスマスや年末年始のプレゼントにもぴったりなアイテム。

少しでも気になる方は、ぜひこの機会にチェックしてみてくださいね。