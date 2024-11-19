AKB48¡¢½é¤Î¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à12¡¦25È¯Çä¤Ø¡¡¥ê¡¼¥É¶Ê¡¢¾®Àôº£Æü»Ò¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤¬11¡¦20Àè¹ÔÇÛ¿®
¡¡AKB48¤Ï12·î25Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥«¥Ï゙¡¼¥¢¥ë¥Ï゙¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£à¥¢¥¤¥È゙¥ë ¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥óá¤ò¥³¥ó¥»¥Õ゚¥È¤Ë¡¢¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤Î³Æ»þÂå¤òºÌ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡£¥ê¡¼¥É¶Ê¤Ï¾®Àôº£Æü»Ò¤Î1985Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡£¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢11·î20Æü¸áÁ°0»þ¤Ë¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥ê¡¼¥É¶ÊÀè¹ÔÇÛ¿®¤Ï¥³¥Á¥é¡Ê11·î20Æü¸áÁ°0»þ¡Á¡Ë
¡¡AKB48¤ÎÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼½©¸µ¹¯»á¤¬39Ç¯Á°¤Ëºî»ì¤·¡¢º£¤â¤Ê¤ª°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÆ±¶Ê¤ò¡¢Íè·î20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤ëAKB48¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥É¶Ê¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë13´üÀ¸¡¦Â¼»³ºÌ´õ¤Ï¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤È¥é¥¤¥Ö´¶¤ò°Õ¼±¤·¤Æ²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¸¶¶Ê¤Î¥é¥¤¥Ö´¶¤ä¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Â¼»³¤Î±ð¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤ä¥°¥ë¡¼¥×´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥«¥Ð¡¼¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤ÆAKB48¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£¼ýÏ¿¶Ê¤ÏÁ´14¶Ê¡£¾¼ÏÂ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¤«¤é¤Ï¡¢¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î¡ÖÇ¯²¼¤ÎÃË¤Î»Ò¡×¡¦¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î¡Ö¥Á¥§¥ê¡¼¥Ö¥é¥Ã¥µ¥à¡×¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤Î¡ÖDESIRE -¾ðÇ®-¡×¤Ê¤É7¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¾®·ªÍ°Ê¤¬¡Ö¥Á¥§¥ê¡¼¥Ö¥é¥Ã¥µ¥à¡×¤ò¡¢Â¼»³ºÌ´õ¤¬¡ÖDESIRE -¾ðÇ®-¡×¤ò¥½¥í¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡£
¡¡Ê¿À®¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¤«¤é¤Ï¡¢Wink¤Î¡ÖÎÔ¤·¤¤Ç®ÂÓµû¡×¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¡ÖLOVE¥Þ¥·¡¼¥ó¡×¡¢AKB48¤Î¸ø¼°¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ëÇµÌÚºä46¤Î¡Ö·¯¤ÎÌ¾¤Ï´õË¾¡×¤Ê¤É5¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£AKB48¤Î¿·¥¨¡¼¥¹¤Ç¡¢àÀ±·î¥³¥ó¥Óá¤Ç¤Î°¦¾Î¤Ç¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë17´üÀ¸¡¦º´Æ£åºÀ±¡¢18´ü¸¦µæÀ¸¤ÎÈ¬ÌÚ°¦·î¤Ï¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤Ç¡ÖÎÔ¤·¤¤Ç®ÂÓµû¡×¤ò²Î¤¦¡£¡ÖLOVE¥Þ¥·¡¼¥ó¡×¤ÏAKB48Á´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë²Î¾§¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎáÏÂ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¤«¤é¤Ï¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤Î¡Ö¥ª¥È¥Ê¥Ö¥ë¡¼¡×¡¢Honey Works¤Î¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¡×¤Î2¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¡×¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î19´ü¸¦µæÀ¸¡¦°ËÆ£É´²Ö¤¬¥½¥í²Î¾§¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ýÏ¿¶Ê¤Î²Î¾§¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ú¶Ê¤¬»ý¤ÄÀ¤³¦´Ñ¤Ë¹ç¤¦AKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£¸¶¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ÄÀ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¤Þ¤µ¤Ë³Æ»þÂå¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê AKB48¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÎBlu-ray¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¡Ë¤Ë¤Ï¡¢9·î1Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖAKB48·à¾ì¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÁ°ºÇ½ª¸ø±é¡×¤ÎÉñÂæÎ¢¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤È¸ø±éËÜÊÔ¤«¤é¡ÖRESET¡×¡¢¡Ö¥·¥¢¥¿¡¼¤Î½÷¿À¡×¡¢¡ÖÌÜ·â¼Ô¡×¡¢¡Öºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¿¤Á¡×¤Î£´¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12·î8Æü¤Ë¿·AKB48·à¾ì¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡õ½©¸µ¹¯»á½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿·¸ø±é¤Ç¤³¤±¤éÍî¤È¤·¤ò¹Ô¤¤¡¢20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ËÆÍÆþ¤¹¤ëAKB48¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¿³Æ»þÂå¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤Ø¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿°ÕÍßºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó¤Î²Î¤ò¤È¤Ë¤«¤¯¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤È¥é¥¤¥Ö´¶¤Ç¤·¤¿¡ª¤Ê¤Î¤Ç¡¢åºÎï¤Ë²Î¤¦¤³¤È¤è¤ê¤âµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â³Ú¤·¤µ¤ä¥é¥¤¥Ö´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤µ¤ó¤Î¡ÖDESIRE -¾ðÇ®-¡×¤ò¥½¥í¤Ç¥«¥Ð¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¶Ê¤ò¤¢¤Þ¤ê²Î¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²Î¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡¦²ÎÀ¼´Þ¤á¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´ËÜ¿Í¤ÏÆ±¤¸¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤â¾¯¤·¤º¤Ä°ã¤¦²Î¤¤Êý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÆñ¤·¤µ¤äÀ¨¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢20ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ç¤³¤Î¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤ÈÂº·É¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤Î¶Ê¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡º£²ó¤Î¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÎò»Ë¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢AKB48¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ13Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¼«Ê¬¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¡È¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¿¼¤ß¡É¤¬Éð´ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤ä¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤äAKB48¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤Ë¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
AKB48 10th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤ÆAKB48¡×¼ýÏ¿¶Ê
¡ã¾¼ÏÂ¡ä
¢£Ç¯²¼¤ÎÃË¤Î»Ò¡Ê¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë
¢£UFO¡Ê¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¡Ë
¢£¥Á¥§¥ê¡¼¥Ö¥é¥Ã¥µ¥à¡Ê¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ë
¢£»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ê¸¶ÅÄÃÎÀ¤¡Ë
¢£¤Ê¤ó¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ê ¾®Àôº£Æü»Ò¡Ë
¢£DESIRE -¾ðÇ®-¡ÊÃæ¿¹ÌÀºÚ¡Ë
¢£¤¸¤ã¤¢¤Í¡Ê¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¡Ë
¡ãÊ¿À®¡ä
¢£ÎÔ¤·¤¤Ç®ÂÓµû¡ÊWink¡Ë
¢£Body & Soul¡ÊSPEED¡Ë
¢£LOVE¥Þ¥·¡¼¥ó¡Ê¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ë
¢£¹Ô¤¯¤¼¤Ã!²øÅð¾¯½÷¡Ê¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¡Ë
·¯¤ÎÌ¾¤Ï´õË¾¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë
¡ãÎáÏÂ¡ä
¢£¥ª¥È¥Ê¥Ö¥ë¡¼¡Ê¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡Ë
¢£²Ä°¦¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¡ÊHoney Works¡Ë