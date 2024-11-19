ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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22:00

ハンガリー中銀政策金利（11月）

予想 6.5% 前回 6.5%



22:30

米住宅着工件数（10月）

予想 134.2万件 前回 135.4万件（住宅着工件数)

予想 -1.2% 前回 -0.5%（住宅着工件数・前月比)

予想 144.5万件 前回 142.5万件（142.8万件から修正）（住宅建築許可件数)

予想 1.3% 前回 -3.1%（-2.9%から修正）（住宅建築許可件数・前月比)



カナダ消費者物価指数（CPI）（10月）

予想 0.3% 前回 -0.4%（前月比)

予想 1.9% 前回 1.6%（前年比)



20日

3:10

シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）



米主要企業決算

ウォルマート、ロウズ



※予定は変更されることがあります。

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