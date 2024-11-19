22:00
ハンガリー中銀政策金利（11月）
予想　6.5%　前回　6.5%

22:30
米住宅着工件数（10月）
予想　134.2万件　前回　135.4万件（住宅着工件数)
予想　-1.2%　前回　-0.5%（住宅着工件数・前月比)
予想　144.5万件　前回　142.5万件（142.8万件から修正）（住宅建築許可件数)　
予想　1.3%　前回　-3.1%（-2.9%から修正）（住宅建築許可件数・前月比)

カナダ消費者物価指数（CPI）（10月）
予想　0.3%　前回　-0.4%（前月比)
予想　1.9%　前回　1.6%（前年比)

20日
3:10　
シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）

米主要企業決算
ウォルマート、ロウズ

※予定は変更されることがあります。