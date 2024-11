LUNA SEAのギタリストINORANが自身のInstagramを更新。俳優の斎藤工、池内博之との集合写真を公開し、意外なメンバーでの3ショットに注目が集まっている。

写真:大人の色気を感じさせるカッコよすぎな3人

■優しい笑顔を見せる豪華すぎる3ショット

2024年にバンド結成35周年を迎え、記念に全41公演にのぼる全国ホールツアー、『LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA』を完走したLUNA SEA。2025年2月23日には、東京ドームでの『35th ANNIVERSARY TOUR ERA TO ERA -THE FINAL EPISODE- LUNATIC TOKYO 2025 -黒服限定GIG-』が予定されている。

メンバーのINORANは、「厚状冒険野郎三人衆」とコメントともに投稿。写真は、画面左から齋藤、中央に池内、右側には斎藤を指さしているようなポーズをとるINORANが並び、笑顔を見せている。

INORANは、11月17日に渋谷で開催されたフリーマガジン「ADVENTURE KING」の13周年アニバーサリープールパーティに参加しており、イベントの際に撮られたオフショットと思われる1枚だ。

斎藤は、襟の詰まったシャツジャケット姿、池内はピンクのTシャツに黒いキャップ、INORANは、黒いTシャツに黒いハットを合わせている。3人とも優しい微笑みを浮かべおり、大人の余裕と色気を感じさせる。

以外すぎる3人の組み合わせに「イケメン3人」「豪華すぎる3ショット」と反響が集まっている。