11月20日（水）に浦和競馬場で行われる、浦和記念（Jpn2・3歳上・ダ2000m）の枠順は下記の通り。JRAからは4頭。ディクテオンはコース相性はバッチリで連覇が有力。地方からはライトウォーリアなどが参戦する。注目の発走は17時45分。

【白山大賞典】横山和「カッコつけて勝ってやろうと思っていました」ディクテオンが交流重賞3勝目

混戦模様

1-1

ディアセオリー

牡7・56.0・千野稜真

小久保智・浦和

2-2

メイショウフンジン

牡6・56.0・酒井学

西園正都・栗東

3-3

スリーヘリオス

せん9・56.0・松戸政也

井樋一也・金沢

4-4

ナニハサテオキ

牡5・56.0・森泰斗

平山真希・浦和

5-5

サヨノグローリー

牡6・56.0・本橋孝太

工藤伸輔・浦和

6-6

アイブランコ

牡7・56.0・和田譲治

鹿沼良和・浦和

6-7

アウトレンジ

牡4・56.0・C.デムーロ

大久保龍志・栗東

7-8

ディクテオン

せん6・57.0・横山和生

吉岡辰弥・栗東

7-9

ダイシンピスケス

牡6・56.0・笹川翼

森秀行・栗東

8-10

ライトウォーリア

牡7・58.0・吉原寛人

内田勝義・川崎

8-11

オウケンムーン

牡9・56.0・見越彬央

井樋明正・佐賀