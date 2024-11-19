【浦和記念】ディクテオンは7枠8番へ
11月20日（水）に浦和競馬場で行われる、浦和記念（Jpn2・3歳上・ダ2000m）の枠順は下記の通り。JRAからは4頭。ディクテオンはコース相性はバッチリで連覇が有力。地方からはライトウォーリアなどが参戦する。注目の発走は17時45分。
【白山大賞典】横山和「カッコつけて勝ってやろうと思っていました」ディクテオンが交流重賞3勝目混戦模様
1-1
ディアセオリー
牡7・56.0・千野稜真
小久保智・浦和
2-2
メイショウフンジン
牡6・56.0・酒井学
西園正都・栗東
3-3
スリーヘリオス
せん9・56.0・松戸政也
井樋一也・金沢
4-4
ナニハサテオキ
牡5・56.0・森泰斗
平山真希・浦和
5-5
サヨノグローリー
牡6・56.0・本橋孝太
工藤伸輔・浦和
6-6
アイブランコ
牡7・56.0・和田譲治
鹿沼良和・浦和
6-7
アウトレンジ
牡4・56.0・C.デムーロ
大久保龍志・栗東
7-8
ディクテオン
せん6・57.0・横山和生
吉岡辰弥・栗東
7-9
ダイシンピスケス
牡6・56.0・笹川翼
森秀行・栗東
8-10
ライトウォーリア
牡7・58.0・吉原寛人
内田勝義・川崎
8-11
オウケンムーン
牡9・56.0・見越彬央
井樋明正・佐賀