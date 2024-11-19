¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡ÛÃæ¹ñÀï¤Çµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬ÂÔË¾¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¡¡¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¤«¤é£µ¿ÍÆþ¤ìÂØ¤¨
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï£±£¹Æü¡¢ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÃæ¹ñÀï¡Ê¥¢¥â¥¤¡Ë¤ËÎ×¤à¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¡¢£±£µÆü¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¤«¤é£µ¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë¤ä£Í£Æ°ËÅì½ãÌé¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¤é¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï¥¹¥¿¥á¥óÂÔË¾ÏÀ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤Ï£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¡Öµ×ÊÝ¤¯¤ó¤Î¥×¥ì¡¼¸«¤ì¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ß¡ª´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¼¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈµÙ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¤¤¿µ×ÊÝ·ú±Ñ¤âµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤È¤«¥Ý¥¤¥Á¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ºÓÇÛ¤Ç¤ä¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¿¹ÊÝ¤ÎÃæ¤Î¿ÍÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¡©¾Ð¡×¤Ê¤É¤È´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ú£Ç£Ë¡Û
ÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡Ë
¡Ú£Ä£Æ¡Û
À¥¸ÅÊâÌ´¡Ê¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë
ÈÄÁÒÞæ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¡Ë
Ä®ÅÄ¹À¼ù¡Ê¥µ¥ó¥¸¥í¥ï¡¼¥º¡Ë
¡Ú£Í£Æ¡¿£Æ£×¡Û
±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë
ÅÄÃæÊË¡Ê¥ê¡¼¥º¡Ë
°ËÅì½ãÌé¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë
ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë
µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë
ÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë
¾®Àî¹Ò´ð¡Ê£Î£Å£Ã¡Ë