日向坂46、13thシングルリリース決定 フォーメーション発表日も解禁【卒業写真だけが知ってる】
【モデルプレス＝2024/11/19】日向坂46が、2025年1月29日に13thシングル「卒業写真だけが知ってる」を発売することが決定した。
【写真】日向坂46齊藤京子ら、タンクトップ×短パンで素肌魅せ
フォーメーションは、12月1日の『日向坂で会いましょう』（テレビ東京系／毎週日曜深夜1時5分〜）にて発表予定だという。（modelpress編集部）
【Blu-ray付き】
初回仕様限定盤TYPE-A ￥2,000（税込）
初回仕様限定盤TYPE-B ￥2,000（税込）
初回仕様限定盤TYPE-C ￥2,000（税込）
初回仕様限定盤TYPE-D ￥2,000（税込）
※初回仕様限定盤・封入特典
応募特典シリアルナンバー封入・メンバー生写真（各TYPE別23種より1枚ランダム封入）
【通常盤／CDのみ】
通常盤 ￥1,200（税込）
【Not Sponsored 記事】
【写真】日向坂46齊藤京子ら、タンクトップ×短パンで素肌魅せ
◆日向坂46、13thシングル決定
フォーメーションは、12月1日の『日向坂で会いましょう』（テレビ東京系／毎週日曜深夜1時5分〜）にて発表予定だという。（modelpress編集部）
◆日向坂46 13thシングル
【Blu-ray付き】
初回仕様限定盤TYPE-B ￥2,000（税込）
初回仕様限定盤TYPE-C ￥2,000（税込）
初回仕様限定盤TYPE-D ￥2,000（税込）
※初回仕様限定盤・封入特典
応募特典シリアルナンバー封入・メンバー生写真（各TYPE別23種より1枚ランダム封入）
【通常盤／CDのみ】
通常盤 ￥1,200（税込）
【Not Sponsored 記事】