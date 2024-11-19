日向坂46（提供写真）

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【モデルプレス＝2024/11/19】日向坂46が、2025年1月29日に13thシングル「卒業写真だけが知ってる」を発売することが決定した。

【写真】日向坂46齊藤京子ら、タンクトップ×短パンで素肌魅せ

◆日向坂46、13thシングル決定


フォーメーションは、12月1日の『日向坂で会いましょう』（テレビ東京系／毎週日曜深夜1時5分〜）にて発表予定だという。（modelpress編集部）

◆日向坂46 13thシングル


【Blu-ray付き】

初回仕様限定盤TYPE-A ￥2,000（税込）

初回仕様限定盤TYPE-B ￥2,000（税込）

初回仕様限定盤TYPE-C ￥2,000（税込）

初回仕様限定盤TYPE-D ￥2,000（税込）

※初回仕様限定盤・封入特典

応募特典シリアルナンバー封入・メンバー生写真（各TYPE別23種より1枚ランダム封入）

【通常盤／CDのみ】

通常盤 ￥1,200（税込）

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