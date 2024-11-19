³¤ÍÎ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î³×¿·Åª³èÎÏ¤ò¼¨¤¹À¤³¦¹Ò³¤ÀßÈ÷Âç²ñ¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
¿åÃæ¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¶ËÃÏ²Ê³Ø´ÑÂ¬Á¥¤Ê¤É¤Î¶¯ÎÏ¤Ê³¤ÍÎ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼À½ÉÊ¤¬°ìÀÆ¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£2024À¤³¦¹Ò³¤ÀßÈ÷Âç²ñ¤¬11·î15¡Á18Æü¤ËÊ¡·ú¾ÊÊ¡½£»Ô¤Ç³«ºÅ¡£Æ±´ü³«ºÅ¤Î2024Âè2²óÃæ¹ñ³¤ÍÎÀßÈ÷ÇîÍ÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢7000ÅÀ°Ê¾å¤Î³¤ÍÎ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼ÀßÈ÷¤ª¤è¤Ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÀ®²Ì¤¬Íè¾ì¼Ô¤ò¥Ç¥£¡¼¥×¥Ö¥ë¡¼¤ÎÀ¤³¦¤ØÍ¶¤¤¡¢Ãæ¹ñ¤Î³¤ÍÎ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼Ê¬Ìî¤Î¿·¤¿¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤È¿·¤¿¤Ê³èÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¿·²Ú¼Ò¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬³¤ÍÎÀßÈ÷¤Ë¥¨¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥á¥ó¥È
¿å¿¼¿ô½½¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢³¤È³¤Áô¤¬¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤¿Á¥¤òÀö¤¦¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡£º£ÇîÍ÷²ñ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼ÀßÈ÷Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
Å·ÄÅßË³¤ÍõÈÁ³¤ÍÎ²Êµ»¤Î¿¦°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¿åÃæ¥í¥Ü¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤è¤¯¡¢½ÀÆð¤ËÉâÍ·¡¦Àø¿å¤·¡¢³¤ÍÎÀ¸Êª¤¬ÉÕÃå¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¤ËÅþÃ£¤·Á¥ÂÎ¤Î¹â°µÀö¾ô¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¿åÃæ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¤µ¤é¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È½ä¹ÒÂ¬°Ì¤ä¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¡£¸¦µæ³«È¯¼Ô¤Ï¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤è¤ê¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÆ°¤¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¶ºÀµ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÇÅ¬¤ÎÀö¾ô¥ë¡¼¥È¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¿åÃæ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¿åÃæµß±ç¡¢¿åÃæÈ¯·¡Ä´ºº¡¢¿åÃæÂ¬ÎÌ¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤â±þÍÑ¤Î¹â¤¤¾ÍèÀ¤ò»ý¤Ä¡£Âç³Ø¡¦²Ê³Ø¸¦µæÀ®²ÌÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢³¤ÍÎµû¤Ë»÷¤¿Ê£¿ô¼ïÎà¤Î¼«Î©·¿Ìµ¿ÍÀø¿åÄú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬¡¢Ê¡·úÍý¹©Âç³Ø¤¬¸¦µæ³«È¯¤·¤¿¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥í¥Ö¥¹¥¿¡¼¡×·¿Ì±´ÖÍÑÀø¿å¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÁ°¤ÇÂ¤ò»ß¤á¤¿¡£
¤³¤ÎÀø¿åÄú¤Ï¥í¥Ö¥¹¥¿¡¼¤Î¿ÈÂÎ¹½Â¤¤òÌÏÊï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Éô¤Îº¸±¦¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¡¼¥à¤Ë¥Ï¥µ¥ß¤¬¤¢¤ê¡¢ÈøÉô¤Ë¤ÏÂ¿ÃÊ³¬½ÀÆðÀ¿ä¿ÊÁõÃÖ¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿åÃæ¤Î²Ê³Ø¸¦µæ¡¢Ê¸²½ºâÊÝ¸î¡¢°ÂÁ´¡¦µß±ç¤Ê¤É¤ÎÌÌ¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¡£
³¤¤ò±Ë¤®¡¢¶õ¤òÈô¤Ö¡£¾å³¤¸òÄÌÂç³Ø¤ÎÅ¸¼¨¥Ö¡¼¥¹¤Ç¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼ËþºÜ¤Ê³¤¶õ¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼Ìµ¿Í¹Ò¶õµ¡¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¾å³¤¸òÄÌÂç³Ø¤Î²Ê³Ø¸¦µæ¼Ô¤ÎÏ¤ÚïûÓ¡Ê¥ê¥å¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¥·¥ó¡Ë»á¤Ï¡¢¡ÖÈô¹Ô¤ÈÀø¿å¤ò°ìÂÎ²½¤·¡¢ÀÑºÜÇ½ÎÏ¤Ï7kg¤Ç¡¢¿åÃæ100m¤ÎÀø¹ÒÇ¤Ì³¤ò¿ë¹Ô¤Ç¤¡¢³¤ÍÎÃµºº¡¢³¤ÍÎ¹©³Ø¡¢³¤ÍÎ»ñ¸»³«È¯¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥Ö¥ë¡¼¤ÊÈ¯Å¸¤ò»Ù¤¨¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¤Ê¸¶Æ°ÎÏ
¡ÖÉÔÄÀÁ¥¡×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼Â¸½¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÇîÍ÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢³¥¿§¤Î¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥óÁ¥¤¬ÃíÌÜ¤ÎÀ½ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÈÆ³¤³¤¹©¤Îß¯´ä¡Ê¥Ñ¥ó¡¦¥¤¥¨¥ó¡Ë²ñÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÆ±Á¥¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¿·ºàÎÁ¤Î¶¯ÅÙ¤Ï¹Ý¤ÈÆ±Åù¤À¤¬¡¢¤½¤Î¶¯¿ÙÀ¤Ï¹Ý¤Î12ÇÜ¤À¡£¾×ÆÍ»þ¤ËÇË²õ¤µ¤ì¤ºÍ¥¤ì¤¿¶¯¿ÙÀ¤ò¼¨¤·¡¢¥´¥à¥Ü¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤ë¡£¤µ¤é¤ËÆÈÆÃ¤ÊÁ¥ÂÎ¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡ØÉÔÄÀÁ¥¡Ù¤ÎÆÃÀ¤ò¤µ¤é¤ËÊÝ¾Ú¡£Æ±Á¥¤Ï¸¦µæ³«È¯¼Ô¤Î´Ä¶ÊÝ¸î¤Ø¤Î¿¼¤¤Íý²ò¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·ºàÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ú¥ó¥¤ÇÁ¥ÂÎ¤òÅÉÁõ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢À¸»º¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸Ç·ÁÇÑ´þÊª¡¢ÇÑ¿å¡¢ÇÓ¥¬¥¹¤Î¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¡¢´Ä¶±øÀ÷¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¸º¤é¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ°Ü¤ê¤¹¤ë¤Û¤ÉÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Á¥¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¡£Ä¹¹Ò½¸ÃÄ¤Ï´°Á´ÅÅÆ°¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¡ÖÄ¹¹¾»°¶®1¹æ¡×¤ÎµðÂçÌÏ·¿¤òÅ¸¼¨¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Î¸½¾ìÀÕÇ¤¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤ÏÁ´Ä¹100m¤Ç¡¢¹â¤µ¤Ï4³¬·ú¤Æ¤Î¥Ó¥ë¤ËÁêÅö¡¢6»þ´Ö¤Ç¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Ç¤¡¢1²ó¤Î½¼ÅÅ¤Ç100km¹Ò¹Ô¤Ç¤¡¢ËèÇ¯¤ÎÀÐÌýÇ³ÎÁ¾ÃÈñÎÌ¤ò530¥È¥ó¡¢Í³²¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¤ò1600¥È¥ó°Ê¾å¸º¤é¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÍ¢Á÷¡Üµ¯½Å¡×°ìÂÎ²½¿¼³¤ÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ»Ü¹©Á¥¡Ö±¨ÅìÆÁ¹æ¡×¡¢ÂÑÂæÉ÷ÉâÂÎ¼°ÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅµ¡¡Ö»°¶®°úÎÎ¹æ¡×¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹Â¿¤¯¤Ê¤ë¿·ÀßÈ÷¡¦¿·µ»½Ñ¤¬³¤ÍÎ»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾·¾¦¶É½¸ÃÄ¤ÎÀÐÂã¡Ê¥·¡¼¡¦¥À¥¤¡Ë¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó²½¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÎÇÈ¤¬À¤³¦¤òÀÊ´¬¤·¡¢¹Ò³¤ÀßÈ÷»º¶È¤ò¿¼¤¯ºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢³¤¾å¸òÄÌÂÎÀ©¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹Ò³¤ÀßÈ÷¡¢³¤¾å¸òÄÌ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤Î³¤±¿¤Ï°ì¤Ä¤ÎÍµ¡Åª¤ÊÁ´ÂÎ¤Ç¡¢¥°¥ê¡¼¥ó²½¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬ÆüÁý¤·¤ËÍ»¹çÈ¯Å¸¤Î·¹¸þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤è¤ê¿¼¤¯¤è¤ê±ó¤¯¥Ö¥ë¡¼¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¤Ø
²Ê³Ø´ÑÂ¬Á¥¡Ö²Ê³Ø¡×¹æ¤ÈË¡¼¹¹ÔÁ¥¡ÖÃæ¹ñ³¤´Æ8001¡×¤¬14Æü¸áÁ°¡¢ÇÏÈøÁ¥À¯Ê¸²½¾ëÁ¥À¯ÉÖÆ¬¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤êÄäÇñ¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¿¼³¤¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñ¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊÀßÈ÷¤Ë¤è¤ë»ë³Ð¤Îº×Åµ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡Ö²Ê³Ø¡×¹æ¤ÎÄÄ½¤Êö¡Ê¥Á¥§¥ó¡¦¥·¥¦¥Õ¥©¥ó¡ËÁ¥Ä¹¤Ï¡¢¡Ö²Ê³Ø¹æ¤ÎÁí¥È¥ó¿ô¤Ï4711¥È¥ó¤Ç¡¢7ÂçÁ¥ÇõÅëºÜ·¿²Ê³ØÃµºº¡¦¼Â¸³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò½¸ÀÑ¤¹¤ëÆÈ¼«¤ÎÃÎÅªºâ»º¸¢¤ò»ý¤ÄÃæ¹ñ½é¤Î¿·À¤Âå³¤ÍÎ²Ê³ØÁí¹ç´ÑÂ¬Á¥¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¿¼³¤¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤Ï³¤ÍÎ»º¶È¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¹âÅÙ²½¤Î½ÅÍ×Êý¸þ¤À¡£
Ï¢¹¾¿¼³¤ÍÜ¿£´Û¤ÎÅ¸¼¨¥Û¡¼¥ë¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¡Ö閩Åê1¹æ¡×¡Ö¿¶òº1¹æ¡×¤Ê¤É¤Î¿¼³¤ÍÜ¿£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬Íè¾ì¼Ô¤Î¹¥´ñ¿´¤ò¤½¤½¤Ã¤¿¡£¡Ö³¤¤Î¹ÝÅ´¤Î¾ë¡×¤ÇÍÜ¿£¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£
¡Ö¿¶òº1¹æ¡×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¡¢¸â±Ê¼÷¡Ê¥¦¡¼¡¦¥è¥ó¥·¥ç¥¦¡Ë»á¤Ï¡Ö¥¢¥ï¥Ó¤ò¿¼³¤¤ÇÍÜ¿£¤¹¤ë¤È¡¢¿¼³¤¤Î³¤¿å¤Î¸ò´¹ÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢¿å²¹¤¬°ÂÄê¤·¡¢¿å¼Á¤¬¤è¤êÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ç¥¢¥ï¥Ó¤ÎÀ¸Â¸Î¨¤¬¾å¤¬¤ê¡¢À¸»ºÎÌ¤â2³äÁý¤¨¤ë¡£¤³¤ÎÍÜ¿£ÊýË¡¤Ï¤µ¤é¤Ë¿Í·ïÈñ¤òºï¸º¤·¡¢¿Í¤Î¿ô¤ò60¡ó¸º¤é¤»¤ë¡£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿å¼Á¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥¢¥ï¥Ó¤Î¡Ø¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£ÍÜ¿£¶È¼Ô¤Ï³¤¿å¤ÎpHÃÍ¡¢ÅÅÆ³Î¨¡¢ÍÏÂ¸»ÀÁÇ¤Ê¤É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¡¢¡Ø¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤è¤ëÍÜ¿£¡Ù¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¿¼³¤¤ÏÉý¹¤¤¶õ´Ö¤ÈËÉÙ¤Ê»ñ¸»¤ò»ý¤Ä¡×¡£Íè¾ì¼Ô¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹Ò³¤ÀßÈ÷¤ÏÀèÃ¼²½¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È²½¡¢¥°¥ê¡¼¥ó²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¿ä¿Ê¤ò²ÃÂ®Ãæ¤Ç¡¢À¤³¦¤Î»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¡¦¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¿¼¤¯»²²Ã¤·¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼À¸»ºÎÏ¡×¤¬Ãå¼Â¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/YF¡Ë