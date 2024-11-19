J3¹ß³Ê¤ÎÆÊÌÚ¡¢»³¸ý·ÄSD·ó¶¯²½ÉôÄ¹¤¬¼Ç¤¡ÖÀÕÇ¤¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á·èÃÇ¡×
ÆÊÌÚSC¤Ï19Æü¡¢»³¸ý·Ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼·ó¶¯²½ÉôÄ¹(41)¤Î¼Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
»³¸ý»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ä¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£2014¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¡¢2019Ç¯¤«¤éÆÊÌÚ¤Ç¥¹¥«¥¦¥ÈÃ´Åö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2019Ç¯7·î¤«¤é¤Ï¶¯²½ÉôÄ¹ÂåÍý¤òÌ³¤á¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï¶¯²½ÉôÄ¹¤Ë¡£2022Ç¯°Ê¹ß¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤â·óÇ¤¤·¤¿¡£
ÆÊÌÚ¤Ï2024¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤ò18°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£2018Ç¯°ÊÍèJ2¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎJ3¹ß³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
13Æü¤Ë¤Ï¾®ÎÓ¿Æó´ÆÆÄ(64)¤ÎÂ³Åê¤òÈ¯É½¤·¤¿ÆÊÌÚ¤À¤¬¡¢»³¸ý»á¤Ï¼Ç¤¤ò·è°Õ¡£¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¹ß³Ê¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë»ê¤Ã¤¿ÀÕÇ¤¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ê¤é¤Ó¤Ë¶¯²½ÉôÄ¹¤Î¿¦¤ò¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï»ä¼«¿È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¾Íè¤ò¹Í¤¨¤¿¾å¤Ç¤Î·ëÏÀ¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤³¤Î6Ç¯´Ö¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤È¶¥µ»ÎÏ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´ÆÆÄ¿Í»ö¡¢Áª¼êÊä¶¯¡¢¸½¾ì¤È¤ÎÏ¢·È¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿¤¯¤ÎÌÌ¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¹ß³Ê¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤ß¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ÇÎ×¤ó¤ÀÃæ¤Ç¡¢µÕ¤Ë¥¯¥é¥Ö¤ò¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤»¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡ÖÆÃ¤Ë¡¢¡Ø¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¼éÈ÷¤«¤é¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¸å¡¢ÁÇÁá¤¯ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦ÆÊÌÚSC¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¹½ÃÛ¡¢¤½¤·¤Æ¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¤¤¤«¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»°ú¤¾å¤²¤ë¤«¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÌÜÉ¸¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÝÂê¤ò½½Ê¬¤Ë²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢²ò·èºö¤ò¸«½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ä¼«¿È¤ÎÎÏÉÔÂ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ØÁ÷¤ê½Ð¤¹¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢Èó¾ï¤Ë²ù¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢·Ð±Ä¿Ø¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢6Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤äÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â¥¯¥é¥Ö¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¿¼¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î±þ±ç¤Ï¾ï¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢Æü¡¹¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤Î·Ð¸³¤òº£¸å¤Ë³è¤«¤·¡¢»ä¼«¿È¤â¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆÊÌÚSC¤¬Ì¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸Ø¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë²þ¤á¤Æ¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
»³¸ý»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ä¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£2014¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¡¢2019Ç¯¤«¤éÆÊÌÚ¤Ç¥¹¥«¥¦¥ÈÃ´Åö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2019Ç¯7·î¤«¤é¤Ï¶¯²½ÉôÄ¹ÂåÍý¤òÌ³¤á¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï¶¯²½ÉôÄ¹¤Ë¡£2022Ç¯°Ê¹ß¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤â·óÇ¤¤·¤¿¡£
ÆÊÌÚ¤Ï2024¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤ò18°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£2018Ç¯°ÊÍèJ2¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎJ3¹ß³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¹ß³Ê¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë»ê¤Ã¤¿ÀÕÇ¤¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ê¤é¤Ó¤Ë¶¯²½ÉôÄ¹¤Î¿¦¤ò¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï»ä¼«¿È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¾Íè¤ò¹Í¤¨¤¿¾å¤Ç¤Î·ëÏÀ¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤³¤Î6Ç¯´Ö¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤È¶¥µ»ÎÏ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´ÆÆÄ¿Í»ö¡¢Áª¼êÊä¶¯¡¢¸½¾ì¤È¤ÎÏ¢·È¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿¤¯¤ÎÌÌ¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¹ß³Ê¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤ß¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ÇÎ×¤ó¤ÀÃæ¤Ç¡¢µÕ¤Ë¥¯¥é¥Ö¤ò¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤»¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡ÖÆÃ¤Ë¡¢¡Ø¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¼éÈ÷¤«¤é¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¸å¡¢ÁÇÁá¤¯ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦ÆÊÌÚSC¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¹½ÃÛ¡¢¤½¤·¤Æ¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¤¤¤«¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»°ú¤¾å¤²¤ë¤«¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÌÜÉ¸¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÝÂê¤ò½½Ê¬¤Ë²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢²ò·èºö¤ò¸«½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ä¼«¿È¤ÎÎÏÉÔÂ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ØÁ÷¤ê½Ð¤¹¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢Èó¾ï¤Ë²ù¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢·Ð±Ä¿Ø¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢6Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤äÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â¥¯¥é¥Ö¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¿¼¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î±þ±ç¤Ï¾ï¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢Æü¡¹¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤Î·Ð¸³¤òº£¸å¤Ë³è¤«¤·¡¢»ä¼«¿È¤â¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆÊÌÚSC¤¬Ì¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸Ø¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë²þ¤á¤Æ¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×