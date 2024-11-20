日本vs中国 スタメン発表
[11.19 W杯アジア最終予選グループC第6節](廈門)
※21:00開始
主審:ムハンマド・タキ
副審:アブドゥル・ハンナン、アンディ・タン
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 4 板倉滉
DF 16 町田浩樹
DF 22 瀬古歩夢
MF 6 遠藤航(Cap)
MF 8 南野拓実
MF 13 中村敬斗
MF 14 伊東純也
MF 17 田中碧
MF 20 久保建英
FW 19 小川航基
控え
GK 12 大迫敬介
GK 23 谷晃生
DF 2 菅原由勢
DF 3 橋岡大樹
MF 5 守田英正
MF 15 鎌田大地
MF 7 三笘薫
MF 10 堂安律
MF 21 旗手怜央
FW 9 古橋亨梧
FW 11 前田大然
FW 18 大橋祐紀
監督
森保一
[中国]
先発
GK 14 ワン・ダーレイ(Cap)
DF 5 チュー・チェンチエ
DF 7 シュ・ハオヤン
DF 13 フー・ヘタオ
DF 16 ジャン・シェンロン
MF 6 ワン・シャンユエン
MF 10 ウェイ・シーハオ
MF 11 リン・リャンミン
MF 19 ツァオ・ヨンチン
FW 20 シェ・ウェンノン
FW 23 ヤン・ゼシャン
控え
GK 1 イエン・ジュンリン
GK 12 リウ・ディエンズオ
DF 2 ジャン・グアンタイ
DF 3 ウェイ・ジェン
DF 21 ワン・ハイジェン
MF 4 ワン・ジェナオ
MF 8 リー・ユエンイー
FW 9 ジャン・ユイニン
FW 15 チェン・ジン
FW 17 ファン・チェンギュ
FW 18 ハン・ペンフェイ
FW 22 ワン・ジーミン
監督
ブランコ・イバンコビッチ
※21:00開始
主審:ムハンマド・タキ
副審:アブドゥル・ハンナン、アンディ・タン
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 4 板倉滉
DF 16 町田浩樹
DF 22 瀬古歩夢
MF 6 遠藤航(Cap)
MF 8 南野拓実
MF 13 中村敬斗
MF 14 伊東純也
MF 17 田中碧
MF 20 久保建英
FW 19 小川航基
控え
GK 12 大迫敬介
DF 2 菅原由勢
DF 3 橋岡大樹
MF 5 守田英正
MF 15 鎌田大地
MF 7 三笘薫
MF 10 堂安律
MF 21 旗手怜央
FW 9 古橋亨梧
FW 11 前田大然
FW 18 大橋祐紀
監督
森保一
[中国]
先発
GK 14 ワン・ダーレイ(Cap)
DF 5 チュー・チェンチエ
DF 7 シュ・ハオヤン
DF 13 フー・ヘタオ
DF 16 ジャン・シェンロン
MF 6 ワン・シャンユエン
MF 10 ウェイ・シーハオ
MF 11 リン・リャンミン
MF 19 ツァオ・ヨンチン
FW 20 シェ・ウェンノン
FW 23 ヤン・ゼシャン
控え
GK 1 イエン・ジュンリン
GK 12 リウ・ディエンズオ
DF 2 ジャン・グアンタイ
DF 3 ウェイ・ジェン
DF 21 ワン・ハイジェン
MF 4 ワン・ジェナオ
MF 8 リー・ユエンイー
FW 9 ジャン・ユイニン
FW 15 チェン・ジン
FW 17 ファン・チェンギュ
FW 18 ハン・ペンフェイ
FW 22 ワン・ジーミン
監督
ブランコ・イバンコビッチ