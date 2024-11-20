[11.19 W杯アジア最終予選グループC第6節](廈門)

※21:00開始

主審:ムハンマド・タキ

副審:アブドゥル・ハンナン、アンディ・タン

<出場メンバー>

[日本]

先発

GK 1 鈴木彩艶

DF 4 板倉滉

DF 16 町田浩樹

DF 22 瀬古歩夢

MF 6 遠藤航(Cap)

MF 8 南野拓実

MF 13 中村敬斗

MF 14 伊東純也

MF 17 田中碧

MF 20 久保建英

FW 19 小川航基

控え

GK 12 大迫敬介

GK 23 谷晃生

DF 2 菅原由勢

DF 3 橋岡大樹

MF 5 守田英正

MF 15 鎌田大地

MF 7 三笘薫

MF 10 堂安律

MF 21 旗手怜央

FW 9 古橋亨梧

FW 11 前田大然

FW 18 大橋祐紀

監督

森保一

[中国]

先発

GK 14 ワン・ダーレイ(Cap)

DF 5 チュー・チェンチエ

DF 7 シュ・ハオヤン

DF 13 フー・ヘタオ

DF 16 ジャン・シェンロン

MF 6 ワン・シャンユエン

MF 10 ウェイ・シーハオ

MF 11 リン・リャンミン

MF 19 ツァオ・ヨンチン

FW 20 シェ・ウェンノン

FW 23 ヤン・ゼシャン

控え

GK 1 イエン・ジュンリン

GK 12 リウ・ディエンズオ

DF 2 ジャン・グアンタイ

DF 3 ウェイ・ジェン

DF 21 ワン・ハイジェン

MF 4 ワン・ジェナオ

MF 8 リー・ユエンイー

FW 9 ジャン・ユイニン

FW 15 チェン・ジン

FW 17 ファン・チェンギュ

FW 18 ハン・ペンフェイ

FW 22 ワン・ジーミン

監督

ブランコ・イバンコビッチ