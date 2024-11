fhánaが、5thアルバム『The Look of Life』をリリースする11月20日から、さらに3つのダウンロード/ストリーミング配信をスタートさせることを発表した。いずれも、iTunes Store、レコチョクなど国内主要ダウンロード配信サイトにてご購入頂けます。またApple Music、LINE MUSIC、 Spotifyなど国内主要ストリーミング配信サイトでも楽しめる。

リリース情報















『Beautiful Dreamer - Instrumental -』価格:単曲 239+税 バンドル 1,429+税2023年12月20日にリリースした1stEPに収録した全6曲のインストゥルメンタル音源を配信。『10th Anniversary SPECIAL LIVE “There Is The Light”』価格:単曲 239+税 バンドル 2,286+税2023年10月にLINE CUBE SHIBUYAにて開催されたfhána 10th Anniversary SPECIALLIVE “There Is The Light”公演の全25曲のLIVE音源を配信。『The Look of Life - Instrumental -』価格:単曲 239+税 バンドル 2,286+税明日2024年11月20日に発売する5thアルバム『The Look of Life』に収録11曲のインストゥルメンタル音源を配信。『The Look of Life』の発売日を迎える20日の0時から、アルバム表題曲となる「Look of Life」のMusicVideoのプレミア公開も実施。2024.11.20 0:00(11.19 24:00)【MV】fhána - Look of Life - MUSIC VIDEO【URL】 https://youtu.be/cu3-_JJXiuU