リリース情報





▲エムカード付き限定盤Type-A ▲エムカード付き限定盤Type-A



▲BD付き限定盤Type-B ▲BD付き限定盤Type-B



▲通常盤 ▲通常盤

5thアルバム『The Look of Life』【発売日】2024.11.20(水)01. Introduction (life is coming back）作曲：kevin mitsunaga、佐藤純一 編曲：kevin mitsunaga02. Look of Life作詞：林 英樹 作曲・編曲：佐藤純一03. city dream city作詞：林 英樹 作曲：佐藤純一 編曲：kevin mitsunaga、佐藤純一04. Spiral作詞：towana、林 英樹 作曲：佐藤純一 編曲：kevin mitsunaga、佐藤純一05. 天使たちの歌作詞：林 英樹 作曲・編曲：佐藤純一06. Last Pages作詞：林 英樹 作曲・編曲：佐藤純一07. Turing作詞：林 英樹 作曲・編曲：kevin mitsunaga08. Runaway World作詞：林 英樹 作曲・編曲：佐藤純一09. Matching Error作詞：林 英樹 作曲・編曲：kevin mitsunaga10. 永遠という光作詞：林 英樹 作曲・編曲：佐藤純一11. 風になって作詞：towana 作曲・編曲：佐藤純一12. waltz for lily作詞：林 英樹 作曲・編曲：佐藤純一【商品形態】◼エムカード付き限定盤Type-A【品番】COZX-2136〜7【価格】税込：￥4,400収録全12曲のMusic Videoのダウンロードが可能なエムカードを同梱◼BD付き限定盤Type-B【品番】COZX-2138〜9【価格】税込：￥7,7002023年10月にLINE CUBE SHIBUYAにて開催されたfhána 10th Anniversary SPECIAL LIVE “There Is The Light”公演の模様を収録したBlu-ray Discを同梱。◼通常盤【品番】COCX-42402【価格】税込：￥3,300