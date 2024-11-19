fhána、ライブ音源EPとアルバム『The Look of Life』インストゥルメンタル音源を11/20配信開始
fhánaが、5thアルバム『The Look of Life』をリリースする11月20日から、さらに3つのダウンロード/ストリーミング配信をスタートさせることを発表した。
いずれも、iTunes Store、レコチョクなど国内主要ダウンロード配信サイトにてご購入頂けます。またApple Music、LINE MUSIC、 Spotifyなど国内主要ストリーミング配信サイトでも楽しめる。
リリース情報
価格：単曲 239+税 バンドル 1,429+税
2023年12月20日にリリースした1stEPに収録した全6曲のインストゥルメンタル音源を配信。
『10th Anniversary SPECIAL LIVE “There Is The Light”』
価格：単曲 239+税 バンドル 2,286+税
2023年10月にLINE CUBE SHIBUYAにて開催されたfhána 10th Anniversary SPECIALLIVE “There Is The Light”公演の全25曲のLIVE音源を配信。
『The Look of Life - Instrumental -』
価格：単曲 239+税 バンドル 2,286+税
明日2024年11月20日に発売する5thアルバム『The Look of Life』に収録11曲のインストゥルメンタル音源を配信。
『The Look of Life』の発売日を迎える20日の0時から、アルバム表題曲となる「Look of Life」のMusicVideoのプレミア公開も実施。
2024.11.20 0:00（11.19 24:00）
【MV】fhána - Look of Life - MUSIC VIDEO
【URL】 https://youtu.be/cu3-_JJXiuU
リリース情報
▲エムカード付き限定盤Type-A
▲BD付き限定盤Type-B
▲通常盤
【発売日】2024.11.20(水)
01. Introduction (life is coming back）
作曲：kevin mitsunaga、佐藤純一 編曲：kevin mitsunaga
02. Look of Life
作詞：林 英樹 作曲・編曲：佐藤純一
03. city dream city
作詞：林 英樹 作曲：佐藤純一 編曲：kevin mitsunaga、佐藤純一
04. Spiral
作詞：towana、林 英樹 作曲：佐藤純一 編曲：kevin mitsunaga、佐藤純一
05. 天使たちの歌
作詞：林 英樹 作曲・編曲：佐藤純一
06. Last Pages
作詞：林 英樹 作曲・編曲：佐藤純一
07. Turing
作詞：林 英樹 作曲・編曲：kevin mitsunaga
08. Runaway World
作詞：林 英樹 作曲・編曲：佐藤純一
09. Matching Error
作詞：林 英樹 作曲・編曲：kevin mitsunaga
10. 永遠という光
作詞：林 英樹 作曲・編曲：佐藤純一
11. 風になって
作詞：towana 作曲・編曲：佐藤純一
12. waltz for lily
作詞：林 英樹 作曲・編曲：佐藤純一
【商品形態】
◼エムカード付き限定盤Type-A
【品番】COZX-2136〜7
【価格】税込：￥4,400
収録全12曲のMusic Videoのダウンロードが可能なエムカードを同梱
◼BD付き限定盤Type-B
【品番】COZX-2138〜9
【価格】税込：￥7,700
2023年10月にLINE CUBE SHIBUYAにて開催されたfhána 10th Anniversary SPECIAL LIVE “There Is The Light”公演の模様を収録したBlu-ray Discを同梱。
◼通常盤
【品番】COCX-42402
【価格】税込：￥3,300
ライブ・イベント情報
【日程】
2024.11.24(日) ＠梅田 CLUB QUATTRO
2024.12.1(日) ＠名古屋 ReNY limited
2025.1.13(月祝) ＠ヒューリックホール東京(有楽町)
【チケット情報】
一般発売中
https://eplus.jp/fhana/
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