HoneyWorksがサウンドプロデュースを務めるアイドルグループ・可憐なアイボリーが、2025年1月29日にリリースするメジャーデビューアルバム『白じゃいられない』の詳細を発表した。販売形態は初回限定盤、かわいい盤(通常盤A)、かっこいい盤(通常盤B)の3形態。初回限定盤DISC1には、先行配信曲「少女たちとアイボリー」と新曲「恋の矢印」に加え、これまで発表してきたオリジナル11曲やグループ内ユニット3曲を含む全16曲を収録。DISC2には発表済みカバー9曲を収録。発表済み楽曲もアルバム収録に際して、新メンバーを加えた「2025 ver.」として全曲再録音されている。DISC3には、10月17日に開催された<可憐なアイボリー 3rd Anniversary Live 〜少女たちとアイボリー〜>のライブ映像を収録。

メジャーデビューアルバム「白じゃいられない」



2025年1月29日(水)リリース【初回限定盤(2CD+LIVE DVD)】 CRCP-40696/97 POS:4988007312363 ¥8,800(税抜価格:¥8,000)[DISC 1 (CD)]1. 恋の矢印2. 推し変なんて許さない! (2025 ver.)3. 最近めっちゃかわいいね (2025 ver.)4. 遠キョリ。だって本気 (2025 ver.)5. ぎじれんあい (2025 ver.)6. 花火より恋 (2025 ver.)7. ネバギブ! (2025 ver.) /白いスニーカー (from 可憐なアイボリー)8. メルヘンライフ (2025 ver.)/ふわふわキャンディ (from 可憐なアイボリー)9. SSS (2025 ver.)/Escape i DOL (from 可憐なアイボリー)10. ハンコウ予告 (2025 ver.)11. 拝啓ライバル (2025 ver.)12. いつだって戦ってる (2025 ver.)13. 少女たちとアイボリー14. アイドルでよかった。 (2025 ver.)15. 僕らはきっとすごくない (2025 ver.)16. 君は必ず好きになる (2025 ver.)[DISC 2 (CD)]1. 私、アイドル宣言 (2025 ver.)2. 同担☆拒否 (2025 ver.)3. 金曜日のおはよう (2025 ver.)4. 大嫌いなはずだった。 (2025 ver.)5. 人生は最高の暇つぶし (2025 ver.)6. 夢ファンファーレ (2025 ver.)7. ビュティホ (2025 ver.)8. ファンサ (2025 ver.)9. チームメイト (Cover) (2025 ver.)[DISC 3 (LIVE DVD)]「可憐なアイボリー 3rd Anniversary Live 〜少女たちとアイボリー〜」@ Zepp Shinjuku (TOKYO) 2024.10.17【かわいい盤(通常盤A)】 CRCP-40698 POS:4988007312370 ¥3,300(税抜価格:¥3,000)1. 恋の矢印2. 推し変なんて許さない! (2025 ver.)3. 最近めっちゃかわいいね (2025 ver.)4. 遠キョリ。だって本気 (2025 ver.)5. ぎじれんあい (2025 ver.)6. 花火より恋 (2025 ver.)7. ハンコウ予告 (2025 ver.)8. 拝啓ライバル (2025 ver.)9. いつだって戦ってる (2025 ver.)10. 少女たちとアイボリー11. アイドルでよかった。 (2025 ver.)12. 僕らはきっとすごくない (2025 ver.)13. 君は必ず好きになる (2025 ver.)Bonus Track14. #超絶かわいい (2025 ver.)15. おまえも♡【かっこいい盤(通常盤B)【CRCP-40699 POS:4988007312387 ¥3,300(税抜価格:¥3,000)1.恋の矢印2. 推し変なんて許さない! (2025 ver.)3. 最近めっちゃかわいいね (2025 ver.)4. 遠キョリ。だって本気 (2025 ver.)5. ぎじれんあい (2025 ver.)6. 花火より恋 (2025 ver.)7. ハンコウ予告 (2025 ver.)8. 拝啓ライバル (2025 ver.)9. いつだって戦ってる (2025 ver.)10. 少女たちとアイボリー11. アイドルでよかった。 (2025 ver.)12. 僕らはきっとすごくない (2025 ver.)13. 君は必ず好きになる (2025 ver.)Bonus Track14. 誇り高きアイドル (2025 ver.)15. 不屈のアイドル