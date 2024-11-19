¡Ú¶å½£¾ì½ê¡ÛÎ´¤Î¾¡¤¬½éÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±£¹¾¡ÌÜ¡¡¤¢¤¹¤ÎÂç´Ø¡¦Âç¤ÎÎ¤Àï¤Ï¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¤«¤â¡×
à¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹á¤À¡£ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê£±£°ÆüÌÜ¡Ê£±£¹Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¢»°Ìò·Ð¸³¼Ô¤ÎËëÆâÎ´¤Î¾¡¡Ê£³£°¡á¾ïÈ×»³¡Ë¤¬ËëÆâ°¤ÉðÑî¡Ê°¤Éð¾¾¡Ë¤ò¤Ï¤¿¤¹þ¤ß¤Ç²¼¤·¤Æ£¹¾¡ÌÜ¡Ê£±ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¼èÁÈ¸å¤ËÎ´¤Î¾¡¤Ï¡Ö¡ÊÎ©¤Á¹ç¤¤¤Ç¡ËÁÇÁá¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£Â®¤¤ÁêËÐ¤ÇÊÑ¤ï¤é¤º¼«Ê¬¤«¤é¹¶¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢»ý¤ÁÌ£¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£··î¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç£±£²¾¡¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢²£¹Ë¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥öÉÍ¡Ë¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤ÇÇÔËÌ¡£Ç°´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£¾ì½ê¤ÏÂç´Ø¤Î¶×ºù¡Êº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¡¢Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤È£±ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤ë¡£
¡¡£±£±ÆüÌÜ¤Ï¿·Âç´ØÂç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤È¤ÎÂç»ö¤Ê°ìÈÖ¡£Î´¤Î¾¡¤Ï¡Ö»×¤¤ÀÚ¤ê¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£³Ú¤·¤ß¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤â¤Èµ¤»ý¤Á¤Î»ý¤ÁÊý¤â°ã¤¦¤·¡Êº£¾ì½ê¤Ï¡ËËÜÅö¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤òºÇÂç¸Â¼è¤êÀÚ¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£