BMSG POSSE、オムニバスアルバム『TYOISM Vol.1』にマニラ出身のNo Romeが参加！コラボ曲を先行配信

■「Tokyo Night Dreaming」は、誰しもが抱える“孤独”や“不安”といった感情をSKY-HI、REIKO、No Romeが払拭してくれるような痛快なリリックが印象的な楽曲!

BMSG POSSEが12月にリリースするオムニバスアルバム『TYOISM Vol.1』に、No Rome (読み:ノー・ローム)が参加することが決定。SKY-HI、REIKO、No Romeとで制作した楽曲「Tokyo Night Dreaming feat. No Rome」が、11月22日に先行配信される。

今回、第2弾コラボアーティストとして発表されたNo Romeは、フィリピン・マニラ出身のアーティストで、The 1975のマシューが彼の音楽を耳にしたことがきっかけとなり、The 1975らが所属するイギリスのレーベル「Dirty Hit」と契約、数々の楽曲をリリースし各国から注目を集めている。

そんなNo Romeにとって日本人アーティストとの初のコラボレーションが実現。

「Tokyo Night Dreaming feat. No Rome」は、日本を代表する都市“東京”のネオンを感じる都会的かつノスタルジックなビートに、誰しもが抱える“孤独”や“不安”といった感情を3人が払拭してくれるような痛快なリリックが相まったエモーショナルな楽曲となっている。

リリース情報

2024.10.30 ON SALE

SKY-HI × Novel Core × CHANGMO

DIGITAL SINGLE 「ZOOM(Prod. ZEN (INIMI), Sunny (INIMI))」

2024.11.22 ON SALE

SKY-HI × REIKO × No Rome

DIGITAL SINGLE「Tokyo Night Dreaming feat. No Rome」

2024.12月リリース予定

ALBUM『TYOISM Vol.1』

BMSG POSSE OFFICIAL SITE

https://bmsg.tokyo/