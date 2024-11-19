久保建英、伊東純也、中村敬斗らがスタメン！ 日本代表、中国戦でターンオーバー敢行 インドネシア戦から大量５名を変更
【W杯2026アジア最終予選】中国代表 vs 日本代表（日本時間11月19日／廈門白鷺体育場）
サッカー日本代表は11月19日、FIFAワールドカップ2026アジア最終予選（3次予選）の6節で中国代表とアウェーで激突。日本時間21時のキックオフを前にスターティングイレブンが発表された。
森保一監督は4日前のインドネシア戦（4−0で勝利）から、スタメン５人を変更。右CBを橋岡大樹から瀬古歩夢、ボランチの一角を守田英正から田中碧、右ウイングバックを堂安律から伊東純也、左ウイングバックを三笘薫から中村敬斗、シャドーの一角を鎌田大地から久保建英に変更した。
最終予選はここまで4勝1分でグループCの首位に立っている日本代表。9月にホームで7−0と大勝した中国代表を、アウェーでも圧倒できるか。
【中国戦の日本代表スタメン】
▼GK
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
▼DF
瀬古歩夢（グラスホッパー／スイス）
板倉滉（ボルシアMG／ドイツ）
町田浩樹（ユニオン・サン＝ジロワーズ／ベルギー）
▼MF
遠藤航（リヴァプール／イングランド）
田中碧（リーズ／イングランド2部）
伊東純也（スタッド・ランス／フランス）
中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
南野拓実（モナコ／フランス）
▼FW
小川航基（NEC／オランダ）
【ベンチメンバー】
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
谷晃生（FC町田ゼルビア）
菅原由勢（サウサンプトン／イングランド）
橋岡大樹（ルートン／イングランド2部）
守田英正（スポルティング／ポルトガル）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
三笘薫（ブライトン／イングランド）
堂安律（フライブルク／ドイツ）
旗手怜央（セルティック／スコットランド）
前田大然（セルティック／スコットランド）
古橋亨梧（セルティック／スコットランド）
大橋祐紀（ブラックバーン／イングランド2部）
【ベンチ外】
長友佑都（FC東京）
高井幸大（川崎フロンターレ）
関根大輝（柏レイソル）
藤田譲瑠チマ（シント＝トロイデン／ベルギー）
（ABEMA de DAZN／サッカー日本代表）