【W杯2026アジア最終予選】中国代表 vs 日本代表（日本時間11月19日／廈門白鷺体育場）

【映像】中国戦速報！久保建英のCK→小川航基がヘディング弾

サッカー日本代表は11月19日、FIFAワールドカップ2026アジア最終予選（3次予選）の6節で中国代表とアウェーで激突。日本時間21時のキックオフを前にスターティングイレブンが発表された。

森保一監督は4日前のインドネシア戦（4−0で勝利）から、スタメン５人を変更。右CBを橋岡大樹から瀬古歩夢、ボランチの一角を守田英正から田中碧、右ウイングバックを堂安律から伊東純也、左ウイングバックを三笘薫から中村敬斗、シャドーの一角を鎌田大地から久保建英に変更した。

最終予選はここまで4勝1分でグループCの首位に立っている日本代表。9月にホームで7−0と大勝した中国代表を、アウェーでも圧倒できるか。

【中国戦の日本代表スタメン】

▼GK

鈴木彩艶（パルマ／イタリア）

▼DF

瀬古歩夢（グラスホッパー／スイス）

板倉滉（ボルシアMG／ドイツ）

町田浩樹（ユニオン・サン＝ジロワーズ／ベルギー）

▼MF

遠藤航（リヴァプール／イングランド）

田中碧（リーズ／イングランド2部）

伊東純也（スタッド・ランス／フランス）

中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）

久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

南野拓実（モナコ／フランス）

▼FW

小川航基（NEC／オランダ）

【ベンチメンバー】

大迫敬介（サンフレッチェ広島）

谷晃生（FC町田ゼルビア）

菅原由勢（サウサンプトン／イングランド）

橋岡大樹（ルートン／イングランド2部）

守田英正（スポルティング／ポルトガル）

鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

三笘薫（ブライトン／イングランド）

堂安律（フライブルク／ドイツ）

旗手怜央（セルティック／スコットランド）

前田大然（セルティック／スコットランド）

古橋亨梧（セルティック／スコットランド）

大橋祐紀（ブラックバーン／イングランド2部）

【ベンチ外】

長友佑都（FC東京）

高井幸大（川崎フロンターレ）

関根大輝（柏レイソル）

藤田譲瑠チマ（シント＝トロイデン／ベルギー）

（ABEMA de DAZN／サッカー日本代表）

