º£ÅÄÈþºù¡¢¥ß¥Ë¾æ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¾Ð´é¡¡ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡õÆâÅÄÍµª¤¬¥Ç¥ì¥Ç¥ì¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤È²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¡ª¡×¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Çµö¤»¤Á¤ã¤¦¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊÆÁÒÎÃ»Ò¡¢ÆâÅÄÍµª¡¢º£ÅÄÈþºù¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¡Ê12·î6Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥«¥Ã¥È¡Û°µ´¬¡Ä¡ª¥É¥¯¥¿¡¼X½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬°ìÆ±¤Ë½¸·ë¡ª
¡¡º£ÅÄ¤Ï¡¢¥ß¥Ë¾æ¤Î¹õ¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö»ä¤Ï¥·¡¼¥º¥ó6¤«¤é»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ ¤³¤¦¤·¤ÆX¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¤ä¤Ã¤È³§ÍÍ¤Ë¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤È¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÆÁÒ±é¤¸¤ëÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¤Ø¥á¥¹¤Ê¤É¤Î°åÎÅ´ï¶ñ¤òÅÏ¤¹¥·¡¼¥ó¤ò¡ÖºÇ¸å¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤¿¤½¤¦¡£»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½¸·ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³§ÍÍ¤È°ìµ¤¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤Î¤âºÇ¸å¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡ÙÆüÏÂ¤ò¡Ä¡£¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£ÆâÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÆü¤À¤è¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¥Õ¥©¥í¡¼¡£ÊÆÁÒ¤â¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤È²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¡ª¡×¤È¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤Ç¡¢ÆâÅÄ¤Ï¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Çµö¤»¤Á¤ã¤¦¡ª¡×¤ÈÌÜ¿¬¤ò²¼¤²¤ë¡£º£ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢²ñ¾ì¤Ë¾Ð¤¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÈÀäÂÐ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡É¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡ÊÊÆÁÒ¡Ë¤¬¡¢Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢·²¤ì¡¦¸¢°Ò¡¦Â«Çû¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿³µÇ°¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¤¤Æ³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¡¢2012Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç7¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡£¥É¥é¥ÞÃÂÀ¸¤«¤é12Ç¯¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿ºÇ¶¯¤ÎÉÛ¿Ø¤Ë¤è¤ê½é±Ç²è²½¤µ¤ì¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥·¥ê¡¼¥º´°·ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤Ï¡¢Âè37²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¿·Àß¤µ¤ì¤¿½÷À´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½÷À¤Î³èÌö¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¹¤ëºîÉÊ¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¤¿ºîÉÊ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¡Ú¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¦¥¨¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥á¥ó¥ÈÉôÌç¡Û¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢ÅÄÃæ·½¡¢¾¡Â¼À¯¿®¡¢ÎëÌÚ¹À²ð¡¢´ßÉô°ìÆÁ¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¡¢À¾ÈªÂç¸ã¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¢±óÆ£·û°ì¡¢Ãæ±à¥ß¥Û»á¡ÊµÓËÜ¡Ë¡¢ÅÄÂ¼Ä¾¸Ê´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥«¥Ã¥È¡Û°µ´¬¡Ä¡ª¥É¥¯¥¿¡¼X½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬°ìÆ±¤Ë½¸·ë¡ª
¡¡º£ÅÄ¤Ï¡¢¥ß¥Ë¾æ¤Î¹õ¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö»ä¤Ï¥·¡¼¥º¥ó6¤«¤é»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ ¤³¤¦¤·¤ÆX¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¤ä¤Ã¤È³§ÍÍ¤Ë¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤È¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÈÀäÂÐ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡É¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡ÊÊÆÁÒ¡Ë¤¬¡¢Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢·²¤ì¡¦¸¢°Ò¡¦Â«Çû¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿³µÇ°¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¤¤Æ³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¡¢2012Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç7¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡£¥É¥é¥ÞÃÂÀ¸¤«¤é12Ç¯¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿ºÇ¶¯¤ÎÉÛ¿Ø¤Ë¤è¤ê½é±Ç²è²½¤µ¤ì¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥·¥ê¡¼¥º´°·ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤Ï¡¢Âè37²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¿·Àß¤µ¤ì¤¿½÷À´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½÷À¤Î³èÌö¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¹¤ëºîÉÊ¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¤¿ºîÉÊ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¡Ú¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¦¥¨¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥á¥ó¥ÈÉôÌç¡Û¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢ÅÄÃæ·½¡¢¾¡Â¼À¯¿®¡¢ÎëÌÚ¹À²ð¡¢´ßÉô°ìÆÁ¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¡¢À¾ÈªÂç¸ã¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¢±óÆ£·û°ì¡¢Ãæ±à¥ß¥Û»á¡ÊµÓËÜ¡Ë¡¢ÅÄÂ¼Ä¾¸Ê´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£