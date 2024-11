【「エルデンリング:ELDEN RING」×ジーコアズ工業 コラボアイテム店頭販売開始 in SOMSOC GALLERY】期間:11月23日(土)~ ※不定休場所:SOMSOC GALLERY 1F ART STORE住所:東京都渋谷区神宮前3-22-11

研美は、同社が運営する「SOMSOC GALLERY(ソムソクギャラリー)」より「エルデンリング:ELDEN RING」と「ジーコアズ工業」の秋冬アイテムを11月23日に店頭販売する。

店頭では、「Golden Order Trench Coat」や、一時品薄状態となっていた「Blaidd The Half-Wolf Coat」など、再入荷アイテムを含めた全8点の秋冬アイテムが販売される。

GCORES INDUSRIES x ELDEN RING: "Tarnisbed" Collection1

・Golden Order Trench Coat

・Blaidd The Half-Wolf Coat

・Alexander, The Iron Fist Sweatshirt

・Malenia, Blade of Miquella Hoodie

・Ranni the Witch Hoodie

・Key Art Shirt

・The Lands Between Messenger Bag

・Map of The Lands Between Card Holder

GCORES INDUSRIES x ELDEN RING: "Tarnisbed" Collection Part II

・The Lands Between Key Art T shirt

・Melina T shirt

・Lord of Frenzied Flame T shirt

・Dragon Communion Printed Shirt

・Lord of Frenzied Flame Shirt

・The Elden Lord Printed Shirt

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)2024 FromSoftware, Inc.