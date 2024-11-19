¡Ö¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»Âç¹¥¤¡×Ã«¤Þ¤ê¤¢¡õ½ÐÀîÅ¯Ï¯¡¢ÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª ¡ÖÉÊ¤Î¤¢¤ë²Ä°¦¤¤¤µ¤¬¹¥¤¡×
¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃ«¤Þ¤ê¤¢¤µ¤ó¤Ï11·î17Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ÐÀîÅ¯Ï¯¤µ¤ó¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§Ã«¤Þ¤ê¤¢¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª¡Û
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¸«¹û¤ì¤Þ¤¹åºÎï¡ª¡×¡ÖÉÊ¤Î¤¢¤ë²Ä°¦¤¤¤µ¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª¤â¤í²Ä°¦¤¤¤ª2¿Í¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Öº£¹¹¤À¤±¤É¥Ô¥ó¥¯¤Î·Ò¤®¤Û¤ó¤È¤Ë»÷¹ç¤¦¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¤è¤©¡Á¡×¡Ö¤Þ¤ê¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¤Æ¤Ã¤Á¤ã¤óÂç¹¥¤¡×¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:³ùÅÄ ¹°)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§Ã«¤Þ¤ê¤¢¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª¡Û
¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¤è¤©¡Á¡×¡Öº£Ìë¤Î¥¤¥Ã¥ÆQ¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢11Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤¿Ã«¤µ¤ó¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿½ÐÀî¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÈÖÁÈ°áÁõ¤Î¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¤Ä¤Ê¤®¤òÃåÍÑ¤·¡¢½ÐÀî¤µ¤ó¤È´ó¤êÅº¤¦»Ñ¤«¤é¤ÏÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Èþ¤·¤¤»Ñ¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈäÏªÃ«¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£15Æü¤Ë¤Ï¡Öº£Æü¤â¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾å²¼Çò¤Ç¤½¤í¤¨¤¿°áÁõ»Ñ¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÈþËÆ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
(Ê¸:³ùÅÄ ¹°)