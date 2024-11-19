59ºÐàÅÁÀâ¤Î²ÎÉ±áÃæ¿¹ÌÀºÚ¡¢´é½Ð¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡¡¾Ð´é¤Î¶á±Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶ÎÞ ÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤âÈ¯É½
¡¡ÇÐÍ¥¤ä²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¹á¼è¿µ¸ã(47)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëà²ÎÉ±á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3rd ALBUM ¤Î¡ÖCircusFunk¡×¤ò27Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¹á¼è¤Ï¡ÖTATTOO feat. #Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡×¡Ö11·î20Æü¿åÍËÆü Àè¹ÔÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î²Î¼ê¤ÎÃæ¿¹ÌÀºÚ(59)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤¿¹á¼è¤òÃæ¿¹¤¬¸å¤í¤«¤é¥Ï¥°¤·¡¢Ê·°Ïµ¤¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¾Ð´é¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ì¥ó¥¸¤È±éÁÕ¤Ï¿Íµ¤¥¸¥ã¥º¥Ð¥ó¥É¡ÖSOIL&¡ÉPIMP¡ÉSESSIONS¡×¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡Ãæ¿¹¤È¹á¼è¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÌ´¤ÎÍÍ¤Ê¥³¥é¥Ü¤Ë´¶Æ°¤·¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤è¡ª¡×¡Ö¿µ¸ã¤Á¤ã¤ó¤ÈÌÀºÚ¤Á¤ã¤ó¤Î¥³¥é¥Ü¤¬Ä°¤±¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤À¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÄ«¤«¤é´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¿µ¸ã¤Á¤ã¤ó¡¢ÌÀºÚ¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡1982Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·à²ÎÉ±á¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿Ãæ¿¹¤Ï2010Ç¯10·î¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê·ÝÇ½³èÆ°¤ÎÌµ´ü¸ÂµÙ»ß¤òÈ¯É½¡£Ä¹¤é¤¯¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢23Ç¯12·î¤Ë¸ø¼°YouTube¤ò³«Àß¡£¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¤Î²Î¾§Æ°²è¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£