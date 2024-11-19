ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７３ｂｐ　伊１２２ｂｐ　前日の縮小は一服
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:16時点）（%）
ドイツ　　　　2.311
フランス　　　3.044（+73）
イタリア　　　3.529（+122）
スペイン　　　3.019（+71）
オランダ　　　2.551（+24）
ギリシャ　　　3.164（+85）
ポルトガル　　　2.764（+45）
ベルギー　　　2.888（+58）
オーストリア　2.75（+44）
アイルランド　2.608（+30）
フィンランド　2.766（+46）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）