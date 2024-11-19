ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７３ｂｐ 伊１２２ｂｐ 前日の縮小は一服
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７３ｂｐ 伊１２２ｂｐ 前日の縮小は一服
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:16時点）（%）
ドイツ 2.311
フランス 3.044（+73）
イタリア 3.529（+122）
スペイン 3.019（+71）
オランダ 2.551（+24）
ギリシャ 3.164（+85）
ポルトガル 2.764（+45）
ベルギー 2.888（+58）
オーストリア 2.75（+44）
アイルランド 2.608（+30）
フィンランド 2.766（+46）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:16時点）（%）
ドイツ 2.311
フランス 3.044（+73）
イタリア 3.529（+122）
スペイン 3.019（+71）
オランダ 2.551（+24）
ギリシャ 3.164（+85）
ポルトガル 2.764（+45）
ベルギー 2.888（+58）
オーストリア 2.75（+44）
アイルランド 2.608（+30）
フィンランド 2.766（+46）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）