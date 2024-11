ドジャース・大谷翔平選手(30)が日本時間2024年11月16日、ファンへの感謝を伝える動画をインスタグラムに投稿した。動画には、一瞬、大谷の母・加代子さんと妻・真美子さんがハイタッチするシーンも映っている。

「いつも元気を頂いて感謝します」

「ハンク・アーロン賞」「エドガー・マルティネス賞」「オールMLBファーストチーム」を日本時間15日に獲得した大谷。日付が変わって16日、インスタグラムに「Thank you to all of you who love baseball.(野球を愛する皆さん、ありがとうございます)」とコメントしたうえで、3つの賞の獲得にちなんだ自身が活躍する姿を映した動画を披露した。

この動画には、大谷がスライディングを決めたり、バッティングをしたりするシーンなどが収められている。そのほか、愛犬・デコピンを抱っこしたり、加代子さんと真美子さんがハイタッチするシーンなども映っていた。

コメント欄では、「毎日活躍を観れるのが私の生き甲斐でもありました」「大谷翔平は世界最高」「同じ日本人として心から嬉しく思います」「いつも元気を頂いて感謝します」「どんな時も応援しています!」などの声が寄せられている。