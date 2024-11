テーマや所要時間で4種類のおすすめコースを紹介！猪苗代観光協会《野口英世博士ゆかりの地を巡る》

一般社団法人 猪苗代観光協会は、2024年11月13日(水)、野口英世博士ゆかりの地に関する情報をまとめた特設サイトをオープンしました。

猪苗代観光協会《野口英世博士ゆかりの地を巡る》

https://www.bandaisan.or.jp/hideyonoguchi/

野口英世博士について

野口英世博士は、猪苗代が世界に誇る、細菌学者です。

1876(明治9)年福島県猪苗代に生まれ、1928(昭和3)年、西アフリカのアクラ(現ガーナ共和国)で黄熱病の研究中に感染し51歳で亡くなりました。

2004年(平成16)には、科学者として初めて日本紙幣(千円札)に採用されました。

特設サイトでは、15のスポットを紹介しつつ、テーマや所要時間で4種類のおすすめコースを紹介。

サイト内に埋め込んだ地図を利用することで手軽に周遊できるようになっています。

〈コース内容〉

(1) とことん満喫コース

野口英世博士ゆかりの地を1日かけてじっくり巡っていただくコースです。

コースの途中で食事やお土産なども楽しめます。

(2) ショートコース

あまり時間がない方でも、短時間で野口英世博士の足跡を知ることができるコースです。

(3) 寺社仏閣コース

野口英世博士と関わりのある寺社仏閣を中心に巡っていただくコースです。

(4) 野口英世博士が見た景色コース

野口英世博士が見た景色を楽しむコースです。

磐梯山と猪苗代湖をはじめとした雄大な自然をゆっくりと感じてみてください。

とことん満喫コース

野口英世博士が見た景色コース

猪苗代町にお越しの際には、ぜひ野口英世博士の足跡を辿ってみてくださいね!

