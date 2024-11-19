Íèµ¨¤âJ3¤òÀï¤¦Î°µå¡¢DFÊ¡Â¼µ®¹¬¡¢MF¾®ÀîÍ¥²ð¡¢MF¥Î¡¦¥¹¥ó¥®¤È·ÀÌóËþÎ»
FCÎ°µå¤Ï19Æü¡¢DFÊ¡Â¼µ®¹¬(32)¡¢MF¾®ÀîÍ¥²ð(22)¡¢MF¥Î¡¦¥¹¥ó¥®(19)¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Ê¡Â¼¤ÏµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤äÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡¢FC´ôÉì¡¢¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ç¥×¥ì¡¼¡£2022Ç¯¤ËÎ°µå¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¡£
3¥·¡¼¥º¥ó½êÂ°¤·¤¿Ãæ¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï1·î¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Çº¸¥Ò¥¶¤ÎÁ°½½»ú¤¸¤óÂÓÂ»½ý¤ª¤è¤Ó¡¢ÆâÂ¦Â¦Éû¤¸¤óÂÓÃÇÎö¤Î½Å½ý¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ê¤¯·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²áµî2¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏJ2¤Ç32»î¹ç¡¢J3¤Ç33»î¹ç2ÆÀÅÀ¤È¼ç¼´¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¾®Àî¤Ïºë¶Ì¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¾»Ê¿¹â¹»¤«¤é2021Ç¯¤Ë¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ë²ÃÆþ¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÎ°µå¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢J3¤Ç3»î¹ç¡¢YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç1»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢1Ç¯¤ÇÂàÃÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Î¡¦¥¹¥ó¥®¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÊå¿Î¹â¹»¤«¤éº£¥·¡¼¥º¥ó²ÃÆþ¡£J3¤Ç3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·1ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢1Ç¯¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
3Áª¼ê¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö11 ·î¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î»Ä¤ê»î¹ç¤«ÍèÇ¯¤Ë³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤Þ¤¿¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö²ø²æ¤ò¤·¤Æ¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥¢¥à³°¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÈÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ø²ø²æÂç¾æÉ×¡©¡Ù¡ØÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊýÃ£¤ä¥¯¥é¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊýÃ£¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª³«ËëÁ°¤Ë²ø²æ¤ò¤·¤Æ 1 ¿Í¤ÇÀäË¾Åª¤À¤Ã¤¿ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊÎÏ¤Ç¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¼þ¤ê¤Î¿ÍÃ£¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤â¿Í¤ËÍ¦µ¤¤ä¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¡¢»Ù¤¨¤¿¤ê´ó¤êÅº¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢1¿Í1¿Í¤ÈÂÐÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×
¡Ö2024¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤ÆFCÎ°µå¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿J2¾º³Ê¤òÃ£À®½ÐÍè¤º¡¢²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÂ¾¤Î¤É¤ÎÁª¼ê¤è¤ê¤âÄ¹¤¤»þ´Ö¤òFCÎ°µå¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤¬Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿°¦¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¥×¥í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£J3Í¥¾¡¡¢J2¾º³Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤º¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï±ó¤¯¤«¤é±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ê¡Â¼¤ÏµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤äÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡¢FC´ôÉì¡¢¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ç¥×¥ì¡¼¡£2022Ç¯¤ËÎ°µå¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¡£
3¥·¡¼¥º¥ó½êÂ°¤·¤¿Ãæ¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï1·î¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Çº¸¥Ò¥¶¤ÎÁ°½½»ú¤¸¤óÂÓÂ»½ý¤ª¤è¤Ó¡¢ÆâÂ¦Â¦Éû¤¸¤óÂÓÃÇÎö¤Î½Å½ý¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ê¤¯·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²áµî2¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏJ2¤Ç32»î¹ç¡¢J3¤Ç33»î¹ç2ÆÀÅÀ¤È¼ç¼´¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Î¡¦¥¹¥ó¥®¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÊå¿Î¹â¹»¤«¤éº£¥·¡¼¥º¥ó²ÃÆþ¡£J3¤Ç3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·1ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢1Ç¯¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
3Áª¼ê¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡DFÊ¡Â¼µ®¹¬
¡Ö11 ·î¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î»Ä¤ê»î¹ç¤«ÍèÇ¯¤Ë³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤Þ¤¿¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö²ø²æ¤ò¤·¤Æ¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥¢¥à³°¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÈÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ø²ø²æÂç¾æÉ×¡©¡Ù¡ØÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊýÃ£¤ä¥¯¥é¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊýÃ£¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª³«ËëÁ°¤Ë²ø²æ¤ò¤·¤Æ 1 ¿Í¤ÇÀäË¾Åª¤À¤Ã¤¿ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊÎÏ¤Ç¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¼þ¤ê¤Î¿ÍÃ£¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤â¿Í¤ËÍ¦µ¤¤ä¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¡¢»Ù¤¨¤¿¤ê´ó¤êÅº¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢1¿Í1¿Í¤ÈÂÐÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×
¢¡MF¾®ÀîÍ¥²ð
¡Ö2024¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤ÆFCÎ°µå¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿J2¾º³Ê¤òÃ£À®½ÐÍè¤º¡¢²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡MF¥Î¡¦¥¹¥ó¥®
¡ÖÂ¾¤Î¤É¤ÎÁª¼ê¤è¤ê¤âÄ¹¤¤»þ´Ö¤òFCÎ°µå¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤¬Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿°¦¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¥×¥í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£J3Í¥¾¡¡¢J2¾º³Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤º¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï±ó¤¯¤«¤é±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×