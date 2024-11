韓国の5人組ボーイグループ・TOMORROW X TOGETHER(以下、TXT)のSOOBIN(スビン)が、体調不良のため活動を休止することを19日、わかった。所属事務所・BIGHIT MUSICが、コミュニティープラットフォーム「Weverse」で発表した。「Weverse」では「SOOBINは先日体調不良のため病院で診察を受けたところ、医師より十分な安静と休息が必要だと判断されました」として「アーティストの健康を最優先にSOOBINを含むメンバー全員と今後の活動について話し合いを行いました。その結果、本人は活動への意志を強く持っているものの、健康が何よりも重要であるため、体調の回復に専念することとなりました」と報告した。

SOOBINは『2024 MAMA AWARDS』、日本でのオフラインイベント、『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE> ENCORE IN JAPAN』、上海ファンサイン会をはじめ、年末授賞式などには不参加となる。「SOOBINは万全の体調でファンの皆様にお会いできるよう、十分な休息を取りながら日常生活を継続する予定です。当社もSOOBINが再び元気な姿でファンの皆様にお会いできるように最善を尽くす所存です」と伝えた。同グループはこの日、NHK『第75回紅白歌合戦』への出演が決定。メンバーは会見に登壇したが、SOOBINは欠席していた。また、SOOBINは「Weverse」で直筆のメッセージを公開。決断には葛藤があったことを明かし、「僕に愛と喜びだけをくれるMOA(ファンネーム)たちに悲しい知らせをするのは、心苦しいですが、長く待たせないように早く回復し、元気な姿で戻ってきます」と約束。「いつも愛しています、MOA」と伝えた。同グループは、SOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAIの5人組。世界的人気を誇るBTSと同じ所属事務所としてデビュー前から注目を集め、2019年3月にデビュー。24年7月には、日本4thシングル「誓い(CHIKAI)」をリリースし、自身初でK-POPアーティスト史上最速となる日本4大ドームツアー(東京、大阪、名古屋、福岡)を完走した。SOOBINは00年12月5日生まれ。グループのリーダーを務めている。【発表全文】こんにちは。BIGHIT MUSICです。TOMORROW X TOGETHERのメンバーSOOBINの今後のスケジュールについてご案内いたします。SOOBINは先日体調不良のため病院で診察を受けたところ、医師より十分な安静と休息が必要だと判断されました。これを受け当社は、アーティストの健康を最優先にSOOBINを含むメンバー全員と今後の活動について話し合いを行いました。その結果、本人は活動への意志を強く持っているものの、健康が何よりも重要であるため、体調の回復に専念することとなりました。そのためSOOBINは『2024 MAMA AWARDS』、日本オフラインイベント、『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE> ENCORE IN JAPAN』、上海ファンサイン会をはじめ、年末授賞式などの今後のスケジュールには、残念ながら不参加とさせていただきます。急なお知らせとなり、ファンの皆様にはご心配をおかけし申し訳ございませんが、ご理解いただけますようお願い申し上げます。また、SOOBINは万全の体調でファンの皆様にお会いできるよう、十分な休息を取りながら日常生活を継続する予定です。当社もSOOBINが再び元気な姿でファンの皆様にお会いできるように最善を尽くす所存です。ありがとうございます。