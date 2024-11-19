¡ÚÌ¡²è¡Û¿ÆÍ§¤¬È±¤ò¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¤Ê¤¼À¤³¦¤¬Êø²õ¡©¡¡ÉÔ²º¤ÇÉâÍ·´¶¤Î¤¢¤ëÉ´¹çÌ¡²è¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤
¡¡ÈþÂçÀ¸¤Î¥á¥°¥ß¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢¿ÆÍ§¡¦¥Ò¥í¥à¤ËµÞ¤ËÈ±¿§¤ò¥Ô¥ó¥¯¤ËÀ÷¤á¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¯¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤Ê¥á¥°¥ß¤ò¤è¤½¤Ë¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤Ê¥Ò¥í¥à¤Ï¤É¤³¿á¤¯É÷¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÍâÆü¤Ë¥á¥°¥ß¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Î¶Ã¤¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤ÆÁë¤ò³«¤±¤ë¤È¥Ó¥ë¤¬Êø²õ¤·¡¢À¤³¦¤Ï°ìÊÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²¿¤¬²¿¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥á¥°¥ß¤Î¤â¤È¤Ë¥Ò¥í¥à¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë――¡£
¡Ê»²¹Í¡§Ì¡²è¡Ø¿ÆÍ§¤¬È±¤ò¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ë¤·¤¿¤éÀ¤³¦¤¬Êø²õ¤·¤¿É´¹ç¡Ù¤òÆÉ¤à¡Ë
¡¡9·îÃæ½Ü¤ËX¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÁÏºîÌ¡²è¡Ø¿ÆÍ§¤¬È±¤ò¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ë¤·¤¿¤éÀ¤³¦¤¬Êø²õ¤·¤¿É´¹ç¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÁÏÂ¤¡×¤È¡ÖÇË²õ¡×¤¬¸òºø¤¹¤ëÉÔ²º¤«¤ÄÉâÍ·´¶¤Î¤¢¤ë¡¢¤É¤³¤«Ê¸³ØÅª¤ÊºîÉÊ¤À¡£¾®³Ø´Û¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÂè132²ó ·î´©flowers¥³¥ß¥Ã¥¯¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ç´üÂÔ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿°ÕÍßºî¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¥ì¥¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤ÇÆÉ¼Ô¤Î¿´¤ò¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ºß¤Ï¼ç¤Ë¡Ö¥³¥ß¥Æ¥£¥¢¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Æ±¿Í»ïÂ¨Çä²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÌ¡²èÀ©ºî¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤Ë¤Î¤«¤¿¤ß¤µ¤ó¡Ê@mm0kt0¡Ë¡£ÉÔ²Ä»×µÄ¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤ËÜºî¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤Ê¤É¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊË¾·îÍªÌÚ¡Ë
¢£¡ÖÁÏÂ¤¤ÏÇË²õ¤È¥»¥Ã¥È¤¬ÎÉ¤¤¡×
――¤Ê¤¼¡Ø¿ÆÍ§¤¬È±¤ò¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ë¤·¤¿¤éÀ¤³¦¤¬Êø²õ¤·¤¿É´¹ç¡Ù¤òÀ©ºî¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¤ï¤Ë¤Î¤«¤¿¤ß¡§¤â¤È¤â¤È¡ÈÍ§¿Í¤Î°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¸¥åー¥¹¤Î¿§¤ËÈ±¿§¤òÀ÷¤á¤ëÉ´¹ç¡É¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤À¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ë»þ¡¢¤½¤³¤Ë¡ÈÍ§¿Í¤¬È±¿§¤òÀ÷¤á¤¿¤éÀ¤³¦¤¬Êø²õ¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¹¥Èー¥êー¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ÆËÜ³ÊÅª¤ËÉÁ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
――¡ÈÀ¤³¦Êø²õ¡É¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò²Ã¤¨¤¿¤Î¤ÏÂçÃÀ¤ÊÁªÂò¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ï¤Ë¤Î¤«¤¿¤ß¡§ºÇ½é¤Ï¡È¥á¥°¥ß¤Î¼«¸Ê¤ÎÀ¤³¦¤¬Êø²õ¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êー¤ò¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é¼ÂºÝ¤ÎÀ¤³¦¤¬²õ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬Ìû²÷¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤Ã¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¿ÆÍ§¤¬È±¿§¤ò¥Ô¥ó¥¯¤ËÀ÷¤á¤¿Á´Ç½´¶¤Ç¡¢²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥¥Ã¥«¥±¤ËÁÏºî¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÏÇÜÁý¤¹¤ë¤·¡¢´¥¤¤¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁÏÂ¤¤ÏÇË²õ¤È¥»¥Ã¥È¤¬ÎÉ¤¤¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£
--¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿Í¤¬¡¢¶õ´Ö¤Ë½¾¤¦¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢¡È·úÃÛ¡É¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó·úÃÛ¤ò¥á¥¤¥ó¥Æー¥Þ¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À·Ð°Þ¤â¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ï¤Ë¤Î¤«¤¿¤ß¡§¤â¤È¤â¤È·úÃÛ¤ä¶õ´Ö¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ÊÁ°ÆÉ¤ó¤ÀËÜ¤Ë¡È·úÃÛ¤Ï¿Í¤ò½¾¤ï¤»¤ë·Ý½Ñ¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊµºÜ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö³Î¤«¤Ë¤½¤ì¤â¼«Ê¬¤¬·úÃÛ¤¬¹¥¤¤ÊÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿·Ð¸³¤òºîÃæ¤Ë²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
--¥á¥¤¥ó¤Î2¿Í¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤ï¤Ë¤Î¤«¤¿¤ß¡§2¿Í¤È¤â¡ÖSNS¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤ÊZÀ¤Âå¡×¡ÖÎ®¹Ô¤ê¤âÄÉ¤¦¤±¤É¡È¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¹¥¤¡É¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥áー¥¸¤«¤é¡¢ÆùÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÁÏºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ò¥í¥à¤Ï¼ê¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¡×¡Ö¥á¥°¥ß¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤«¤é¼ê¤òÆ°¤«¤¹¥¿¥¤¥×¡×¤ß¤¿¤¤¤ËÊÌ¡¹¤Î¥¤¥áー¥¸¤«¤éºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¡¢»ä¼«¿È¤¬Î®¹Ô¤ê¤Î½÷¤Î»Ò¤ÎÈ±·¿¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Âç³Ø¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ëÍ§Ã£¤Ë¥¥ã¥é¥Ç¥¶¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
--¥Ò¥í¥à¤ÎÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¥Ò¥í¥à¤Î¸ÀÆ°¤Î·è¤áÊý¤Ï¡©
¤ï¤Ë¤Î¤«¤¿¤ß¡§¥Ò¥í¥à¤ÏÁÏºî¤ò´Þ¤á¤ë¹ÔÆ°¸¶Íý¤¬Á´¤Æ¡Ö³Ú¤·¤¤¤«¤é¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ëÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¥Ò¥í¥à¤¬·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¡×¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊÕ¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£
--ºÇ¸å¤Ëº£¸å¤Î³èÆ°¤ÎÍ½Äê¤Ê¤É¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ï¤Ë¤Î¤«¤¿¤ß¡§¡Ö¥³¥ß¥Æ¥£¥¢¡×¤Ë»þ¡¹½ÐÅ¸¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¡Ö¤É¤³¤«¤ÎÌ¡²è¾Þ¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤«¤éÊª¸ì¤òÁÏ¤ë¤Î¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¤«È¯É½¤Ç¤¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊË¾·îÍªÌÚ¡Ë