香港ディズニーランドで“ディズニー・クリスマス2024”を開催中!

『アナと雪の女王』をテーマにした、ワールド・オブ・フローズンでの初めてのスノークリスマスが実施されています☆

香港ディズニーランド“ディズニー・クリスマス2024”まとめ

開催期間:2024年11月15日から2025年1月1日まで

『アナと雪の女王』をテーマにした、ワールド・オブ・フローズンでの初のクリスマスイベントを開催。

アレンデール王国にて雪の降るクリスマスが開催されています。

ワールド・オブ・フローズンでの初めてのスノークリスマス

「エルサ」のアイスマジックのおかげで、初めてワールド・オブ・フローズンが雪に包まれ、アレンデール市民は初のクリスマスを迎えます。

煌びやかなクリスマス装飾、雪に覆われたクリスマスツリー、音楽、心温まるストーリーと共に、王国の市民たちはホリデーの魔法を共有しています☆

この特別なクリスマス伝統は、どんな年齢の人も楽しめるよう工夫されています。

さらに、地元の人々が集まり、雪の王国で暖かさと善意を広めるイベントも実施されています。

ディズニーキャラクターグリーティング

ミッキーマウスやその仲間たちも、華やかなクリスマス衣装でゲストをお出迎え!

キャラクターたちとの思い出に残る写真撮影や、クリスマスシーズンにぴったりのサプライズも盛りだくさん☆

エンターテイメント/ショー

ホリデーシーズンにぴったりの特別なエンターテイメントも盛りだくさん!

マジカルなクリスマスの雰囲気が、夜空を彩る花火やライトアップされたパレード、ミュージカルショーを通じて広がります。

幻想的なイルミネーションの中で、忘れられない思い出を作ることができます。

グルメ/メニュー

クリスマスの魔法を感じるホリデーメニューも登場!

特別なデザートやホットチョコレート、クリスマスにちなんだメニューが用意され、家族や友人と一緒においしい時間を楽しむことができます。

お土産/グッズ

ホリデーシーズン限定のディズニー・クリスマス・グッズもたくさん登場します。

クリスマスの魔法をテーマにしたぬいぐるみ、アクセサリー、衣類など、家族や友人へのプレゼントにもぴったりのアイテムが揃っています。

記念品を手に入れて、ディズニーでの特別な思い出をぜひ持ち帰ってくださいね!

フォトロケーション

香港ディズニーランド・リゾートでのクリスマス体験を記念するための特別なフォトスポットが設置されています。

家族や友人とともに、マジカルな瞬間を写真に収めて、一生の思い出を持ち帰ることができます。

ディズニーホテル

ディズニー・クリスマス・ステイケーション:ホテルでの祝福

香港ディズニーランド・リゾートのホテルに宿泊して、特別なホリデーステイケーションを楽しむことができます。

ホテルもクリスマスの装飾が施され、まるで夢のような冬のワンダーランドに変わります。

ブラックフライデーの特別オファーを利用すると、リゾートの一部のホテル客室が40%オフになり、家族や友人と共にホリデーを満喫するための絶好のチャンスです。

香港ディズニーランド・リゾートの“ディズニー・クリスマス2024”は、この冬のホリデーシーズンに訪れたいスペシャルイベント。

ディズニーの魔法に満ちたクリスマスの装飾、特別なエンターテイメント、そしておいしい料理とともに、忘れられないひとときを過ごしてくださいね!

