ロックバンド・サザンオールスターズが19日、来年3月発売の16枚目のオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』に収録される新曲「桜、ひらり」の歌詞を、「THANK YOU SO MUCH」特設サイトで公開した。同曲は、16日に放送されたTOKYO FM/JFN系列『桑田佳祐のやさしい夜遊び』(毎週土曜 後11:00)で、フル尺初オンエア。これを受けて、SNSでは連日リスナーからさまざまな感想が投稿されており、歌詞を聴き取って投稿するファンが現れるなどの大きな反響を巻き起こしている。歌詞は、タイトル通りの春の爽やかな風が通り抜けるような温かく優しいポップなサウンドとは裏腹に、「懐かしい友 愛する人は去(い)き」や「帰らぬ日々 麗しい街並みを 切り裂くように 春が途切れた」など、大切な人や場所が永遠に失われてしまった喪失感を思わせるような、切なく哀しい言葉も並んでいる。なお、番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。